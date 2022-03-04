Turgutluspor, İnegölspor önünde

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TURGUTLU, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde 1461 Trabzon'u 1-0 yenerek 9 maç aradan sonra galip gelen ve kurtuluş yolunda umut tazeleyen düşme potasındaki Turgutluspor yarın İnegölspor'a konuk olacak. İnegöl İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Mustafa Hakan Belder düdük çalacak.

Teknik direktör Nazım Gülay, 1461 Trabzon galibiyetiyle yeniden çıkışa geçtiklerini belirterek, "İnegölspor deplasmanında da mutlak 3 puan bekliyoruz. Seri yakalayıp bir an önce düşme hattından kurtulmayı hedefliyoruz" dedi.DHA-Spor Türkiye-Manisa DHA

2022-03-04 12:43:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.