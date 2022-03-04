Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvasının ödül töreni yapıldı

Selendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen 2. Selendi Akıl ve Zeka Oyunları ödül töreni Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi Gençlik Merkezinde gerçekleştirildi.

Manisa'nın Selendi ilçesinde ilkokul ve ortaokul öğrencileri düzeyinde gerçekleştirilen 2. Selendi Akıl ve Zeka Oyunları turnuvası sekiz kategoride yapıldı. İlkokul kategorisinde Mangala, Pentago, Equilibrio, QBitz oyunları, ortaokul kategorisinde ise Mangala, Reversi, Pentago, Kulami oyunları düzenlendi. Turnuva sonunda dereceye giren öğrenciler madalya ve ödüllerini Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Fırat Annak ve Yüksel Kanyılmaz’ın elinden aldı. Ayrıca turnuvaya katılan öğretmenlere katılım belgesi ve plaket verildi.

Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım turnuvaya katılarak yeteneklerini sergileyen, yarışma heyecanı yaşayan, dilediği sonucu elde eden veya etmeyen tüm öğrencileri tebrik ederek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ödül törenine Kaymakam Ali Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Fırat Annak ve Yüksel Kanyılmaz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.