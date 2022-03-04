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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sarıgöl’de deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

İHA

Sarıgöl’de deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

Sarıgöl Atatürk Ortaokulunda düzenlenen deprem ve yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.
Sarıgöl Atatürk Ortaokulunda öğrenciler sirenin çalması ile birlikte sınıflardan düzenli bir şekilde dışarıya çıktı. Kümeler halinde toplanan öğrencilere daha sonra, Sarıgöl Belediyesi İtfaiyesi Amiri Ali Kaçmaz tarafından yangın hakkında bilgiler verildi. İtfaiye Amiri Ali Kaçmaz, "Yangınlar katı, sıvı, gaz şeklinde karşımız çıkar. Her yangının söndürme yöntemi farklıdır. Bu nedenle evlerde çıkacak yangınlarda anında 112 aranmalıdır. Gaz kaçaklarında mutlaka evde bulunan büyüklerimize veya itfaiyeye haber ediniz. Evde kimsenin olmadığı zamanlarda ateşle, kibritle oynamayınız." dedi.
Kaçmaz'ın bilgilendirmesinin ardından öğrencilere sıvı ve tüp yangınlarına müdahale uygulamalı olarak itfaiye ekiplerince gösterildi.
Sarıgöl Atatürk Ortaokulundaki deprem ve yangın tatbikatına Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, Şube Müdürleri Hasan Karakuş, Mustafa Açıkgöz, Sarıgöl İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Ömür Akif Aydoğdu, Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürü Dr. Uğur Cenk Çelik, Atatürk Ortaokulu Müdürü Ayten Şahbazlar, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Yetkililer deprem ve yangın tatbikatların sırayla tüm okullarda uygulamalı olarak yapılacağını ifade etti.

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