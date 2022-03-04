Kula Dokumacılar Odası Başkanı Ercan Yıldırım mazbatasını aldı

Geçtiğimiz günlerde yapılan Kula Dokumacılar Konfeksiyoncular Tuhafiyeciler ve Manifaturacılar Esnaf Odası'nın olağan genel kurulunda tek liste ile gidilen seçimde güven tazeleyen Başkan Ercan Yıldırım, yeni yönetimi ile birlikte yeni dönem mazbatasını aldı.

Kula'da geçtiğimiz günlerde yapılan Kula Dokumacılar Konfeksiyoncular Tuhafiyeciler ve Manifaturacılar Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu'nda tek liste ile gidilen seçimde güven tazeleyen Başkan Ercan Yıldırım, yeni yönetimi ile birlikte tekrar göreve başladı. Başkan Yıldırım, yönetimi ile birlikte İlçe Seçim Kurulu'ndan aldığı mazbatasıyla yeni dönem görevine de resmen başlamış oldu.

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