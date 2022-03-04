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Manisa’daki törenlerde artık en önde onlar yer alacak Manisa Valiliğinin talimatıyla resmi tören ve kutlamalarda görev almak üzere öğrencilerden oluşan bando takımı kuruldu

İHA

Manisa’daki törenlerde artık en önde onlar yer alacak Manisa Valiliğinin talimatıyla resmi tören ve kutlamalarda görev almak üzere öğrencilerden oluşan bando takımı kuruldu

– Manisa Valiliğinin talimatıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Manisa Lisesi öğrencilerinden seçilerek kurulan Manisa Bando Takımı, çalışmalarına başladı. Kurulan bando takımı bundan sonraki resmi tören, milli bayram ve çeşitli kutlamalarda görev alacak.
Manisa’da bir süredir resmi tören ve kutlamalarda ihtiyaç duyulan bando takımı, Manisa Valiliğinin talimatıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda öğrenciler arasından seçilerek kuruldu. Manisa’nın tarihi geçmişi en eski okullarından biri olan Manisa Lisesi’nin öğrencilerinden kurulan Manisa Bando Takımı artık resmi tören, milli bayram ve çeşitli kutlamalarda görev alacak. Manisa Vali Yardımcısı Aydın Memük, Beden Eğitimi Öğretmeni Tolga Ünal eğitmenliğinde, yaklaşık 3 ay önce çalışmalarına başlayan 50 kişilik bando takımını ziyaret etti. Memük’e ziyaretinde, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fevzi Yüksel, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gençay, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Sami Gökçe eşlik etti. Manisa Lisesi Müdürü Ziya Çiçek, bando takımı hakkında Vali Yardımcısı Memük ve beraberindekilere bilgi verdi. Öğrencilerin performansını izleyen Memük, gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür etti. Bando takımının kuruluş süreciyle ilgili bilgi veren Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gençay, “Askeri bando bölüğünün kaldırılması ilgili bir karar çıkmıştı. Manisa’da da bununla ilgili törenlerde bir açık oluşmuştu. Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Manisa Valimiz Yaşar Karadeniz’in direktifleriyle bir bando takımının oluşturulmasına karar verdik. Şu anda 50 kişilik bir ekibimiz var. 3 de çalıştıran eğitimcimiz var. Şu anda eğitimcilerimiz eşliğinde Manisa’ya güzel bir bando takımı kazandıracağız. Bayramlarda, Manisa Valimizin uygun gördüğü törenlerde görev alacaklar. Bildiğimiz kadarıyla Manisa’da ilk bando takımı. Daha önce okulların bir bando takımı vardı. Ama uzun bir süredir bunlar yapılmıyordu. Bununla ilgili de bir ilk olur. Diğer okullarımıza da öncü olur diye düşünüyoruz” dedi.
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fevzi Yüksel ise “Şehrimizin tarihi en eski okulların biri olan Manisa Lisesi’nde böyle bir bando takımının kurulması gurur verici. Bando takımında görev alan öğrencilerimiz bunu hayatlarının her safhasında keyfini de yaşayacaklar. Bayramlarımıza daha da renk katacağına inanıyoruz” diye konuştu.
Öğrencileri tebrik ederek sözlerine başlayan Manisa Vali Yardımcısı Aydın Memük de “İlimizde ve Şehzadeler ilçesi bünyesinde bando takımı kurulması kararı aldık. Burada milli bayramlarda, ulusal ve milli kurtuluş günlerimizde bandomuzun halkımızın milli duygularını ve heyecanını daha da arttıracağını düşünüyoruz. 3 aydır bu çalışmalarımızı yürütüyoruz. Manisa Lisemizin gönüllü öğrencilerimizden, gençlerimizden 50 kişilik ekip kurduk. Öğrencilerimiz 6 marşı bando eşliğinde çok güzel de bir şekilde çalıyorlar. Biz bu gençlerimizi milli günlerimizde değerlendireceğiz. Marttan itibaren de milli günlerimiz başlıyor. Hazırlıklıyız. Bir özel okulumuzda mızıkamız da var. Milli bayramlarda onları da katarsak 60 kişilik bir takımımız çalışacak” ifadelerini kullandı.
Bando takımında yer alan 11. sınıf öğrencisi Sevcan Beyaz, “Manisa Lisesinde olduğum için gurur duyuyorum. Enstrüman çalmayı sevdiğim için bando takımına girdim” dedi.
Bando takımında yer almaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten bir diğer öğrenci Alperen Karataş ise Manisa’ya bir katkı verecek olmaktan dolayı gurur duyduğunu söyledi.
Bando takımını çalıştıran Beden Eğitimi Öğretmeni Tolga Ünal da törenleri coşkuyla kutlamak için üzerlerine düşen her görevi yapmaya çalıştıklarını belirterek, bando takımının kuruluş sürecini şöyle anlattı: “Geçtiğimiz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda geçit töreniyle ilgili bir bando takımının ihtiyaç olduğu anlaşıldı. Yaptığımız toplantıda bir sivil bando kurulması kararı alındı. Biz de daha önceki halk oyunları ve müzikal bilgilerimizin eşliğinde bando çalışmalarımızı da geçmişe dayanan mazisi olduğundan bu görevi üstlendik. Manisa Lisesi’nde Manisa adına bir bando takımı oluşturmak istedik. Bu takımın bundan sonraki Manisa’da gerçekleşecek milli ve yerel kutlamalarımızı şenliklerimizde askeriyemizin üstlendiği geçit törenlerindeki ritmi halkımıza sunacağız. Şu anda öğrencilerimiz 11. sınıf ve önümüzdeki yıl da beraber çalışacağız. Daha sonra alt sınıflardaki öğrencilerimiz de takıma dahil olacak. Kardeşten kardeşe tecrübelerini birbirlerine aktaracaklar. 2 yılda bir bu bando takımının bireyleri değişmiş olacak”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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