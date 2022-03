MHP’nin ilçe toplantıları Salihli’den başladı

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP), Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin talimatıyla başlattığı "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" başlıklı toplantılarının Manisa ayağı Salihli ilçesinden başladı.

Belediye Zafer Keskiner Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantının açılış konuşmasını yapan MHP Salihli İlçe Başkanı Mehmet Akın, “Başarmanın ilk etabı, inanmaktan ve çalışmaktan geçiyor. Hep birlikte yılmayacağız, yorulmayacağız, çalışacağız ve Allah’ın izniyle 2023 hedefimize, barış içerisinde her türlü başarıyı Cumhur İttifakı ile birlikte ulaşacağız” dedi.

Salihli’de hayata geçirilen projeleri ve çalışmaları tek tek anlatan Belediye Başkanı Zeki Kayda ise “Her hayata geçirdiğimiz projede Cumhur İttifakının gücünü hissediyoruz, bundan sonraki süreçte de daha çok hissetmek istiyoruz. Çünkü Cumhur İttifakının gücüyle hedefimiz 2023’tür” dedi.



“MHP, büyük bir milletin eseridir”

Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin talimatıyla başlattığı "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" başlıklı toplantılarının Manisa ayağını Salihli’den başlattıklarını ifade eden Manisa İl Başkanı Murat Öner, “MHP, büyük bir milletin eseridir. MHP’nin kökü mazide, kökeni Türk tarihinde, ruhu ise büyük Türk Milletindedir. Türk milliyetçilerini ve Türk siyasetinin son 50.yılına damgasını vurmuş olan MHP’nin öncelikli varlık nedeni, milli bekanın devamını sağlamaktır. MHP, Türkiye’nin çıkarlarını her düşüncenin üstünde tutan, sorumlu siyaset anlayışının temsilcisidir. Biz Milliyetçi Hareket Partisiyiz. Bizim içim için siyaset koltuk, makam ve para aracı değildir. Bizim için siyaset, Türk Milletine hizmettir” diye konuştu.



“Gelmiş ve gelecek birbirlerini tamamlar”

“Biz gençlerimize farkındalıklarımızı bilgiye dayalı olarak şuurla anlatırsak yarınlarımız daha sağlam ve kapsamlı olur” diyen MHP Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy, “Biz Türkler, milliyet anlayışını gelmiş ve gelecek üzerinde kurarız. Gelmiş ve gelecek ise bir bütündür, birbirlerini tamamlar. Bugün biz birey olarak dünkü yaptıklarımızın üzerindeyiz. Dün akşam buraya geleceğimizi planladığımız için buradayız. Zaman hızlı geçer, bireyleri şahsiyete dönüştürür. Günümüzde her gün kaos planlarının çalıştırıldığı bir dönemdeyiz. Türkiye milli birlik ve beraberlikle güçlü devlet mekanizmasını harekete geçirirken fırsatlar da ülkemiz için açılıyor. Şimdi vatan derdiyle mücadele etmenin zamanı.Unutmayalım ki dünü düşünmeden bugünü planlayamayız” ifadelerini kullandı.



“MHP, 53 yıldır parlayan bir yıldızdır”

Anlamlı buluşmaya katılan herkese teşekkür eden MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, “Milliyetçi Hareket Partisi olarak tek gayemiz, milletimizin birliği, dirliği, bütünlüğü, esenliği, ülkemizin ve devletimizin çok daha güçlü hale gelmesi, refahımızın artmasıdır. Bu nedenle MHP 53 yıldır Türk siyasi hayatında, Türkiye’nin ufkunda parlayan bir yıldız olarak devam etmektedir. 53 yıllık MHP’yi diğer siyasi partilerden ayıran bir farkımız var. MHP, vatana, millete ve bayrağa eşsiz sevgi, emsalsiz sadakattir. MHP olarak safımız belli, tarafımız belirgindir. Sevdamız millet, gücümüz devlettir. Ne istiyorsak Türk Milleti içindir. Ne amaçlıyorsak, Türk Milletinin lehinedir. MHP, ilkeli, sorumlu, sorun çözen, çözüm üreten, sorumluluk ve inisiyatif alan bir partidir” dedi.

Belediye Zafer Keskiner Tiyatro Salonu’nda yapılan ve 2023 seçimlerine doğru yapılacak çalışmaların konuşulduğu toplantıya MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, MYK üyesi Mehmet Ödevli, Manisa İl Başkanı Murat Öner, AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç, Ülkü Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay, Salihli Ülkü Ocakları Başkanı Musa Şentürk, KAÇEP başkanları, muhtarlar, partiler, mahalle temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, oda başkanları ve davetliler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.