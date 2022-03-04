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Başkan Ergün’den amatör spora 935 bin TL’lik nakdi destek

İHA

Başkan Ergün’den amatör spora 935 bin TL’lik nakdi destek

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, amatör spor kulüplerine nakdi destek töreninde, Manisa il genelinde mücadele eden 107 kulübe toplamda 935 bin TL’lik nakdi destekte bulundu.
Manisa Büyükşehir Belediyesinin amatör spor kulüplerine nakdi yardım töreni, MASKİ Oda ve Dernekler Hizmet Binası Seminer Salonu’nda gerçekleştirildi. Törenin açılış konuşmasını yapan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Manisa Şube Başkanı Erol Timur, tüm Dünya’nın içinde bulunduğu mevcut şartların spor kulüplerine ve amatörlere de olumsuz yansıdığını ifade ederek, böyle zor günlerde yapılan desteğin önemli olduğunu belirtti ve Başkan Ergün’e teşekkürlerini iletti.
Timur’un konuşmasının ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, kürsüye davet edildi. Pandemi sürecinin tüm kesimleri olumsuz yönde etkilediğini belirterek sözlerine başlayan Başkan Ergün, “2020 yılının başlarında ortaya çıkan ve tüm Dünya’yı etkisi altına alan Covid19 salgını hepimize sağlık, sosyal ve ekonomik anlamda büyük zorluklar yaşattı. Bu durum ne yazık ki futbolu da olumsuz etkiledi. Salgın sürecinde amatör kulüplerimiz de uzun süre müsabakalara ara vermek zorunda kaldı. O süreci yakından biliyor ve bir daha böylesi kötü günler yaşanmaması dileğiyle sözlerime başlamak istiyorum. Geçtiğimiz yıl, bu salgının getirdiği kısıtlamalar nedeniyle maalesef bir araya gelemedik. O açıdan bir kez daha bu salgının ve onun getirdiği zorlukların son bulmasını canı gönülden diliyorum. Sporun içinden gelen bir yönetici olarak sorunlarınızı yakından biliyorum. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren de bu sıkıntıları gidermenin çabasında olduk. Bugün de bu anlayışla bir aradayız” dedi.

“Manisa’yı spor şehri yapma yolunda önemli katkılar sağladık”
Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını belirten Başkan Ergün, bu bağlamda Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan hizmetleri şöyle sıraladı: “Tarık Almış Spor Salonu ve Kapalı Yüzme Havuzu, Mümin Özkasap Spor Tesisleri, Halil Onultmak Spor Tesisleri, Fikri Bayrıl Spor Tesisleri, Necmi Temizel Spor Tesisleri, Tevfik Lav Spor Tesisleri, Sümerpark Bülent Yelkenci Spor Tesisleri ve Ertuğrul Dilek Spor Tesisleri gibi çok sayıda spor kompleksini hemşerilerimizin hizmetine sunduk. Tarık Almış Spor Tesislerimizi ve Fikri Bayrıl Spor Tesislerimizi yenileyerek, yeniden sporun hizmetine sunduk. Salihli ilçemize içerisinde olimpik yüzme havuzunun da bulunduğu muazzam bir spor salonu kazandırdık. Gördes ilçemizde de Spor Toto Teşkilatı, Manisa Büyükşehir Belediyemiz ve Gördes Belediyemiz işbirliğiyle güzel bir spor tesisi inşa ettik. Her yaştan ve her kesimden vatandaşımız, sportif imkanlardan yararlansın düşüncesiyle bisiklet yolları yaptık. Bunun gibi daha nice yatırımlarla Manisa’mızın spor şehri olması yolunda önemli ve büyük katkılar sağladık” dedi.
Manisa Büyükşehir Belediyespor çatısı altında çocukların ve gençlerin daha çok spor yapma imkanı bulabilmesi için çok sayıda branşta hizmet verdiklerini de sözlerine ekleyen Başkan Ergün, “Judoda, cimnastikte, okçulukta, atletizmde, basketbolda, voleybolda, motor sporlarında, badmintonda, dağcılıkta, karatede, yüzmede, eskrimde, izcilikte, teniste, avcılık ve atıcılıkta sayısız başarılara imza atan sporcuları bünyemizde bulundurmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Tam 15 branşta 5 binin üzerinde çocuğumuz bu çatı altında spor yapıyor. Bu branşlardaki sporcularımız, önemli başarılar elde etti. Sezon başında da Basketbol takımımız Ankara’da düzenlenen Federasyon Kupası’nı kazandı. Şuanda Türkiye Basketbol Ligi’nde lideriz. İnşallah önümüzdeki yıl süper ligde mücadele ederek şehrimizi bu alanda da en üst noktada temsil etmek istiyoruz. İnşallah Anadolu Efes gibi, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi takımları Manisa’mıza getirelim, Manisa’yı basketbol şehri haline getirelim düşüncesindeyiz” diye konuştu.
Konuşmasının devamında Manisa Futbol Kulübü’ne de değinen Başkan Ergün, “Manisa Futbol Kulübü, Beşiktaş’ın 32 maçlık namağlup rekorunu kırarak, geçen sene 36 maçlık namağlup serisiyle şampiyonluk yaşadı. Türkiye’de ve Avrupa’da eşine az rastlanır bir başarıya imza attı. Bu sezonun ilk üç haftasına aslında iyi başlamıştık ama arkasından gelen 810 haftalık periyot bizleri biraz üzdü. Aslında o kadar da kötü değildik. Şimdi çok şükür toparlandılar, şimdiki hedefimiz playoff. Tabi gönül ilk ikiyi isterdi ama play off’dan üst lige çıkarsa buna da hayır demeyiz. Hedefimiz Süper Lig ve bu ligde de kalıcı olabilecek oluşum. Altyapıdan gelen oyuncuları ligin kalitesine göre üstyapıya taşımayı hedefliyoruz. Gençlere ehemmiyet vermemiz lazım. Bu açıdan emeği geçen başta Başkana, yöneticilere, hocalara, teknik ekibe teşekkür ediyorum” dedi.

107 kulübe nakdi destek
Amatör kulüplere yapılacak olan desteğin ayrıntılarını da paylaşan Başkan Ergün, “Konuşmamın başında da vurguladığım gibi pandemi süreci nedeniyle zaten zor şartlar altında çalışıyorsunuz. Buradan hareketle, en azından çorbada tuzumuz olsun düşüncesiyle bu güzel toplantımızı organize ederek, sizlere bir nebze de olsa katkı sağlamak istedik. Bugün Bölgesel amatör Lig’de mücadele eden takımlarımıza 15’er bin lira; Süper Amatör Lig’de mücadele eden takımlarımıza 12 bin 500’er lira; 1. Amatör Lig’de mücadele veren takımlarımıza 7 bin 500’er lira olmak üzere; tam 107 kulübümüze toplamda 935 bin Türk Lirası nakdi destek sağlayacağız. Umuyor ve diliyorum ki, yaptığımız bu destekler başarı ve şampiyonluk olarak sizlere geri döner. Göreve geldiğimiz ilk günde olduğu gibi, bundan sonra da imkanlarımız el verdiği ölçüde amatör spor kulüplerine desteğimiz devam edecek” dedi.
Konuşmaların ardından Başkan Ergün, amatör lig temsilcilerine çeklerini takdim etti. Başkan Ergün, katılımcılara ayrıca Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümsüz eseri ‘Nutuk’ hediye etti. Manisa Futbol Kulübü Başkanvekili Engin Anlı da, katılımcılara hediye takdiminde bulundu. Tören, günün anısına hatıra fotoğrafları çektirilmesiyle son buldu.
Törene Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün yanı sıra Manisa ASKF Başkanı Erol Timur, Manisa Futbol Kulübü Başkanvekili Engin Anlı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Başkan Danışmanları, Daire Başkanları, Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyeleri, Gördes Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Esen, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Ertuğrul Aytaç, spor kulüplerinin başkanları ve temsilcileri katıldı.

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