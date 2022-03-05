Manisa FK 3'te 3 peşinde

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MANİSA, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste 2 galibiyetle alt sıralarla bağını tamamen koparıp Play-Off yarışında umutlanan Manisa Futbol Kulübü, yarın Adanaspor deplasmanında 3'te 3 yapmaya çalışacak.

Yeni Adana Stadı'nda saat 13.30'da başlama düdüğü çalacak karşılaşmayı Turgut Doman yönetecek. Ligde 4 maçtır bileği bükülmeyen siyah-beyazlı ekip 36 puanla 8'inci sırada bulunuyor. Son 6 maçtır galibiyete hasret kalan Adanaspor ise 34 puanla Manisa FK'yı takip ediyor. Teknik direktör Turgay Altay, Adana deplasmanında kazanıp yükselişlerini devam ettirmek istediklerini dile getirdi.DHA-Spor Türkiye-Manisa DHA

2022-03-05 11:56:58



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