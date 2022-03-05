Somaspor'dan kritik zafer

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SOMA, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yarıştaki en önemli rakiplerinden Sivas Belediyespor'u evinde 2-1 yenen Somaspor, Play-Off yolunda çok kritik 3 puanı hanesine yazdırdı. İç sahadaki son 2 maçını kazanıp yeniden çıkışa geçen siyah-beyazlı ekip, puanını 48'e çıkartarak Play-Off hattıyla arasındaki farkı 1 puana indirdi. Sezon içinde yaşadığı düşüşlere rağmen yarıştan kopmayan Somaspor'da oyuncularını kutlayan teknik direktör Burhanettin Basatemür, son düdüğe kadar mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)

2022-03-05 11:59:59



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