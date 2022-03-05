Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

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Manisa'nın Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 1 kişi de tutuklandı.

Manisa'nın Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yaptığı istihbaratı üzerine A.Ç. isimli şahsın evine baskın düzenlendi. Evde yapılan aramalarda 4.12 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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