TFF 2. Lig Akhisarspor: 1 - Kırşehir Belediyespor: 0

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TFF 2. Lig Beyaz grupta mücadele eden Akhisarspor, ligin 29. haftasında evinde ağırladığı Kırşehir Belediyesporu 10 mağlup etti.



Stat: Spor Toto Akhisar Stadı

Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz xx, Barış Çardaklı xx, Mücahid Adem Çelebi xx

Akhisarspor: Enes x, Gökmen x, Göksu x, Cengiz x, Furkan x, Yusuf Kanal x(Mehmet Salih dk.79 x), Yavuz xx, Bora x(Enes dk.65 xxx), Mert xxx(Semih dk.90+5 ?), Serkan x(Recep dk.79 x ), Mert Efe xx (İbrahim dk.90+4 ?)

Kırşehir Belediyespor: Bekir xx, Osman x, Sırat x, Nuh xx, Tugay x(Mehmet dk.86 ?), Zihni x, Volkan x(Serhat dk.38 x), Hakan x, Mert x, Ozan x(Savaş dk.71 x), Hasan x(Fatih dk.86 ?)

Goller: Dk. 89 Enes

Sarı Kart: Dk. 8 Osman, dk. 80 Zihni, dk. 90+7 Mehmet (Kırşehir)

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