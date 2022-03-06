MASKİ’den Şehzadeler’in altyapısına neşter

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Belediyesinin ortak protokolü ile Şehzadeler ilçesinde araç ve yaya yoğunluğunun çok olduğu caddelerde yol düzeltme çalışması gerçekleştirilecek. Yol çalışmalarından önce MASKİ Genel Müdürlüğü de içme suyu ve yağmur suyu hatlarını yenileyecek.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirilecek olan yol yenileme çalışmalarından önce bu caddelerde içme suyu ve yağmur suyu hattı çalışması yapacak. Çalışmalar öncesi MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay başkanlığında bir toplantı yapıldı. Toplantıda, Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Projeler Dairesi Başkanı Bircan Kaynak, Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, şube müdürleri ve yetkili personel yer aldı.



Büyükşehir ve Şehzadeler üstyapı, MASKİ altyapıyı yenileyecek

Çalışma kapsamında, Şehzadeler ilçesi, Atatürk Bulvarı, Çarşı Bulvarı, Postane ve çevresi, Çimentepe Caddesi, Ergen Caddesi, Avni Gemicioğlu Caddesi, Alçıtepe Caddesi ve Erler Caddesi’nde içme suyu ve yağmur suyu hatları yenilenecek. MASKİ’nin altyapı çalışmalarını takiben, Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi ortak olarak, bu caddelerdeki yollarda yenileme çalışması yapacak.



“Şehrin göbeğindeki caddelerin altyapı sorununu çözeceğiz”

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, “Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesinin ortak protokolü ile Şehzadeler ilçesindeki araç ve yaya yoğunluğunun yüksek olduğu caddelerde yol yenilemeleri yapılacak. MASKİ olarak bizde bu caddelerdeki içme suyu ve yağmur suyu hatlarını yenileyeceğiz. Çalışmalarımızın eksiksiz bir şekilde uygulanması için yöneticilerimiz, ilgili daire başkanlarımız, şube müdürleri ve yetkili personellerimiz ile toplantı gerçekleştiriyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün, şehrin adeta göbeği sayılan caddelerde yapılacak bu çalışmaya çok önem veriyor. Bizler de üzerimize düşen görevleri en güzel şekliyle yapmaya çalışacağız. Modern ve yaşanılabilir bir Manisa için görevimizin başındayız” dedi.

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