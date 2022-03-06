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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa’nın can damarları temizleniyor

İHA

Manisa’nın can damarları temizleniyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisalı vatandaşların kanalizasyon hatlarından kaynaklı sorun yaşamamaları amacıyla ana kanal hatlarında başlatılan 1. etap temizlik çalışmalarının sonuna geldi. Mareşal Fevzi çakmak mahallesinde yürütülen son etap çalışmalarını yerinde inceleyen Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz, 1. etap temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından 2. etap temizlik çalışmalarına kısa süre içerisinde başlanacağını söyledi.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisalıların yaşam kalitesini yükseltmek için çalışmalarını sürdürüyor. İl genelindeki vatandaşların kanalizasyon hatlarından kaynaklı sorun yaşamamaları amacıyla MASKİ, ana kanal temizlik çalışmalarını da tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda başlatılan 1. Etap temizlik çalışmalarının sonuna gelindi. Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesinde yürütülen son etap çalışmalarını yerinde inceleyen Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları ile MASKİ Genel Müdürlüğü olarak kanalizasyon araçlarımız ile mahallelerimizdeki kanal temizliği işlerini tamamlıyoruz. Akmescit mahallemizden başlayarak 57 mahallenin tamamını kendi ekiplerimiz ile temizlemiş bulunmaktayız. Arıtma tesisimize en yakın bölge olan Fevzi Çakmak bizim son mahallemizdi. Bu nedenle sona bırakmıştık. Ekiplerimizin özverili çalışmaları ile temizlik çalışmalarımızın sonuna geldik. Bundan sonraki süreçte temizlik etabını yine başlatacağız. Manisa merkezi yeniden temizleyeceğiz. Kanallarımızı sürekli akar durumda tutacağız. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için çalışmalarımızı mahalle muhtarlarımız ile birlikte yürüterek sorunları kısa sürede çözüme kavuşturuyoruz” dedi.

Muhtar Sezer’den Başkan Ergün’e hizmet teşekkürü
Mareşal Fevzi Çakmak Mahalle Muhtarı Musa Sezer, “MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Manisa genelinde başlatılan kanalizasyon hattı temizlik çalışmaları şuan bizim mahallemizde yürütülmektedir. Hemen hemen çalışmaların sonuna gelindi diyebilirim. Sağ olsun ekipler girilmedik sokak bırakmayarak vatandaşlarımızı mağdur etmedi. Yapılan hizmetlerden ötürü bizlere bir telefon kadar yakın olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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