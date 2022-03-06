Ters dönen araçtan sağ çıktılar

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yolun karşı şeridine geçip takla atarak tarlaya devrildi. Kazada araç sürücüsü yara almadan kurtulurken araçtaki diğer kişi ise hafif şekilde yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Örnekköy Mahallesi’nde H.D.Ç. (E/49) isimli şahıs 20 H 3710 plakalı otomobili ile Alaşehir istikametinden Salihli istikametine seyir halindeyken TARİŞ İşletmesi mevkiine geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeridi geçip yol kenarındaki tarlaya takla atarak ters döndü. Araç sürücüsü kazada yara almazken, yolcu konumunda bulunan Y.Ç. (K/77) isimli şahıs hafif şekilde yaralandı. Y.Ç. tedbir amaçlı olarak Alaşehir Devlet Hastanesine sevk edildi.

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