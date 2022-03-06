Akhisarspor 19 yaşındaki Enes'le hayat buldu

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AKHİSAR, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta art arda 5 mağlubiyetle düşme hattına demir atan Akhisarspor, Kırşehir Belediyespor'u tek golle mağlup ederek hayata döndü. Rakibini ikinci yarıda oyuna girerek 90'ıncı dakikada ağları sarsan Enes Tayfun'un golüyle mağlup eden yeşil-siyahlılar, 8 maçlık galibiyet hasretine son verip büyük mutluluk yaşadı. Sezon başında altyapıdan profesyonel yapılarak daha önce son 2 maçta kısa süre alabilen 19 yaşındaki Enes, profesyonel kariyerinin ilk golüyle takımına çok kritik 3 puanı getirdi. Akhisar, bu skorla puanını 26 yaparak kurtuluş için umutlandı.

DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)

2022-03-06 12:16:57



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