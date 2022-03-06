Ahmetli Belediyespor: 1- Yunusemre Belediyespor: 1

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yunusemre Belediyespor, Ahmetli Belediyespor ile deplasmanda 11 berabere kaldı.

Bölgesel Amatör Lig 9. Bölge 14. hafta mücadelesinde Yunusemre Belediyespor, deplasmanda Ahmetli Belediyespor ile 11 berabere kaldı. Ahmetli Alahıdır Stadı'nda oynanan maçta Yunusemre Belediyespor'un golünü 25. dakikada Ali Arashan Altuntaş atarken, ev sahibi ekibin golünü 49. dakikada Tugay Akcan kaydetti. Yunusemre bu sonuçla puanını 21'e çıkardı. Mavi Beyazlılar haftaya Afyonkarahisar ekibi Sandıklıspor'u konuk edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.