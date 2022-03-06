Spor tesisinde çıkan yangın korkuttu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sporcuların kaldığı bir tesiste çıkan yangın korkuya neden oldu. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken tesisin boş olduğu öğrenildi.



Manisa'nın Turgutlu ilçesinde saat 13.30 sıralarında Selvilitepe Mahallesi'nde bulunan Atatepe Spor Tesisleri'nde güreşçilerin kaldığı binada yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. İtfaiyenin kısa zamanda müdahalesi ile yangın söndürülürken olay anında tesiste hiçbir sporcunun bulunmadığı öğrenildi.

Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangında büyük maddi hasar meydana gelirken, konuyla ilgili çalışma başlatıldı.

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