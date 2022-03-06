Manisa'da spor tesisinde çıkan yangın korkuttu

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Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Atatepe Spor Kompleksi'nde çıkan yangın korkuttu. Güreşçilerin kaldığı katta çıkan itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, tesiste hasar meydana geldi. Yangın anında içerde kimsenin bulunmadığı bildirildi.

Selvilitepe Mahallesi'ndeki Turgutlu Belediyesi Atatepe Spor Kompleksi'nin üst katında saat 13.00 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Binadan çıkan alevleri ve dumanı fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Güreşçilerin kaldığı üst katta çıkan yangına itfaiye ekipleri, merdiven aracıyla su sıkarak müdahalede bulundu. Alevler, alt kattaki spor salonu ve soyunma odalarının bulunduğu bölüme sıçramadan yaklaşık 1 saat süren müdahale sonucu kontrol altına alındı. Yangın anında tesiste kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Tesiste hasar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2022-03-06 18:28:15



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