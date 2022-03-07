Manisa FK'da seri bitti



MANİSA, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste Bereket Sigorta Ümraniyespor ve Eyüpspor'u evinde yenerek Play-Off yolunda umutlanan Manisa Futbol Kulübü, seriyi Adana'da bitirdi. Adanaspor'a deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup olan siyah-beyazlılar ilk 6 yolunda yara aldı. Play-Off barajını 6 puan geriden takip eden Manisa FK'da teknik direktör Turgay Altay alınan yenilgiyi iş kazası olarak değerlendirdi.

Yollarına pes etmeden devam edeceklerini vurgulayan Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay, "Beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. İki tane anlamsız duran toptan gol yedik. Hesaplar şaştı. Bahane üreten biri değilim. Herkes herkesi yenebiliyor. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Mağlubiyeti iş kazası olarak görüyorum. Play-Off'tan biraz geri kaldık. Çalışmaya devam edeceğiz. Bu hafta lider Ankaragücü ile oynayacağız. Kazanıp yolumuza bakacağız" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2022-03-07 11:40:10



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