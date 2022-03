Başkan Okur, 'Paniğe gerek yok, elimizde yeterince zeytin yağımız var'

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan kriz sonrası özellikle sosyal medyada ortaya çıkan spekülasyonlar nedeniyle ayçiçek yağında fiyatların yükselmesi sonrası tüketicileri zeytin yağı kullanmaya davet eden Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, “Şu an savaşın çıkması vatandaşı paniğe sevk etti. Hiç paniğe gerek yok. Elimizde yeterince zeytin yağımız var. Hem vücuda besin olarak daha kıymetli. Bu yüzden vatandaşlarımızın panik yapmasına gerek yok. Zeytin yağı tüketmeye devam etsinler” dedi.

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan kriz ayçiçek yağı fiyatlarına yansıdı. Özellikle sosyal medya üzerinden yapılan spekülasyonlar nedeniyle vatandaşların ayçiçek yağına olan talebi artarken bu durum fiyatlara da yansıdı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının gıda piyasalarında arz eksikliğine yol açarak bazı temel gıda ürünlerinde yeterli stok bulunmadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, Türkiye’nin yeterli miktarda ayçiçek yağı stoku bulunduğunu ifade etti.

Öte yandan ayçiçek yağına göre hem daha sağlıklı hem de kullanım alanı daha geniş olan zeytin yağında da talep artışı yaşandı. Zeytin yağında stok durumunda hiçbir sıkıntının yaşanmadığını belirten Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, vatandaşları zeytin yağı tüketimine davet etti. Vatandaşların paniğe kapılmasına gerek olmadığını belirten Okur, “İlçemiz 130 bin dekar zeytin arazisine sahip. Hepsi zeytin yağına değil, sofralık olarak da zeytin üretiliyor. İlçemizde zeytin yağı konusunda da iddialıyız. Şu an savaşın çıkması vatandaşı paniğe sevk etti. Hiç paniğe gerek yok. Elimizde yeterince zeytin yağımız var. Ayçiçek yağı olmazsa zeytin yağımız var. Hem vücuda besin olarak daha kıymetli. Bu yüzden vatandaşlarımızın panik yapmasına gerek yok. Zeytin yağı tüketmeye devam etsinler. Aralarında 5 ile 10 lira arasında bir fark var. Kalite bakımından da zeytin yağıyla yarışılmaz. Şu an da zeytin yağında fiyatlar 45 ile 50 lirası. Normal ayçiçek yağında da fiyatlar 3035 lira olarak değişiyor. Ülkemizde zeytin yağı stokumuz var” dedi.



Üretimde destek sağlanırsa stok sorunu ortadan kalkar

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ayçiçek üretimine desteklerin artması sonrası önümüzdeki yıllarda oluşabilecek stok sorununun ortadan kaldırılabileceğini söyleyen Okur, “Tarım ve Orman Bakanlığına da sesleniyoruz; maden ayçiçek yağında bir sıkıntı yaşıyoruz. Ayçiçeği tarımında 50 kuruş olan primi yeniden düzenlenerek fiyatın arttırılması lazım. Ayçiçek ekim alanlarına destek verilmesi gerekiyor. Biz kendi kendine yetebilen ülkelerden biriyiz ama ayçiçekte yüzde 60 civarında bir rekoltemiz var. Bunun da 2 milyon ton ayçiçek ürettiğimiz ülkemizde devletimiz ekim desteği de verirse hiçbir sorun kalmaz. Ülkemiz her şeyin üstesinden gelir. Tarım Kredi Kooperatiflerde 5 kilogramlık ayçiçek yağı 92 TL’den satılıyor. İnsanlar neden bu kadar panik yapıyor? Devletimizin elinde yeterince stok var. Ancak önümüzdeki yıl stok sorunu yaşamamak için nisan aylarında ekilecek olan ayçiçek için çiftçilerimize destek vererek üretim yapılması hiçbir sorun yaşatmaz” diye konuştu.

Ege Bölgesinde özellikle restoranlarda zeytin yağının tam manasıyla kullanılmadığının altını çizen Başkan Okur, “Ege Bölgesi olarak restoranlarda tam manasıyla zeytin yağı tam manasıyla kullanılmıyor. Sadece salatalarda kullanılıyor. Ama bunu biz hepsini zeytin yağa çevirirsek ülkemiz dışarı ihraç etmez. Biz zeytin yağının yüzde 60’ını ihraç ediyoruz. İç piyasaya sürersek ihraç etmeye gerek kalmaz” ifadelerini kullandı.

İlçede zeytin yağı üretimi ve satışını yapan Ali Çetinkaya da vatandaşların rahat olması gerektiğini ve zeytin yağında yeterince stok bulunduğunu söyledi. Çetinkaya, “Stoklarımız gayet iyi. Gerek üreticilerimizde gerekse tüccarlarımızda zeytin yağımız mevcut. Telaşa gerek yok. Zeytin yağı sağlıktır. Siparişlerimiz son günlerde arttı. Ama milletimizin paniğe kapılmasına gerek yok. Türkiye’ye zeytin yağı yeter” diye konuştu.

