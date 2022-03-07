Başkan Akagündüz: “Kadın çalışanlarımızın sorunları çözülmeli”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Akagündüz: “Kadın çalışanlarımızın sorunları çözülmeli”

İHA

Başkan Akagündüz: “Kadın çalışanlarımızın sorunları çözülmeli”

Türk Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Aydın Akagündüz, kadınların yüzde 76’sının sadece cinsiyetinden dolayı işyerlerinde ayrımcılığa maruz kaldıklarını düşündükleri bir ortamda, kadın çalışanların sorunlarının bir an önce çözülmesi gerektiğini söyledi.
Türk Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Aydın Akagündüz, pozitif ayrımcılığın metinlerde kaldığı, taciz, şiddet ve cinayet gibi asla kabul edilemeyecek saldırıların rutinleştiği bir dönem yaşandığına dikkat çekerek, “Toplumsal hayatta kadınlarımız ağır sorunlarla karşılaşıyor; aynı şekilde çalışma hayatında da ağır sorunlarla yüz yüze kalıyorlar. Daha geçtiğimiz haftalarda hamile bir hemşire arkadaşımız görev yaptığı esnada karnı tekmelenerek şiddete uğradı, Bir kadın doktorumuz boğulmaya çalışıldı. İşte, evde, sokakta kısacası hayatın olduğu her alanda kadınların şiddete uğraması, üzerinde düşünülmekten ziyade acil çözüm üretilmesi gereken bir meseledir. Bu meseleyi ötelemek Türk milletinin sosyolojisinde ağır tahribatlara neden olmaktadır. En sert tedbirler uygulanarak önlem alınmalıdır. Çünkü Türkiye’nin geleceğinin bağlı olduğu sosyal meselelerden birisi budur.” dedi.
Bir diğer çözüme kavuşturulması gereken sorunun ise çalışma hayatındaki olumsuzluklar olduğuna dikkat çeken Akagündüz, “Kadınların yüzde 76’sı işyerinde cinsiyeti nedeniyle ayrımcılığa maruz kaldığını düşünmekteyken, yüzde 67’si ise cinsiyetinden dolayı kendini dezavantajlı hissetmektedir. Sağlık sektöründe görev yapan kadın sayısı daha fazla olduğu halde, yönetici olarak görevlendirmelerde kadınlar parmakla gösterilecek kadar azdır. Aşırı iş yükü, sonu gelmeyen nöbetler aile ve sosyal hayatlarını olumsuz etkilemektedir. Sözleşmeli kadro gibi ucube istihdam modelleri aileleri ayırmaktadır. Çalışan annenin en önemli sorunlarından olan ve zaman zaman trajedilere yol açan kreş eksikliğine kamu çare üretmelidir. Süt ve gebelik izni süresi arttırılmalıdır. Pandemi döneminde özellikle sağlık çalışanı annelerin çocuklarının bakımı ile karşılaştıkları güçlükler, aile hayatlarına salgının olumsuz yansıması gibi durumlar da düşünüldüğünde kadınlarımızın çalışma hayatlarının aile ve sosyal hayatlarında karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Türk kadını omuzlar üstünde göklere yükselmeye layıktır.’ Türk Sağlık Sen olarak özellikle ifade etmeliyiz ki, kadın sağlık çalışanlarımızın her zaman yanlarında ve onların destekçisiyiz. Kadın kurultayları, araştırmalar ve anketler yaparak sorunları tespit ediyor ve çözüm öneriyor, üretiyoruz. Kadın komisyonlarımız aktif olarak illerimizde çalışıyor. Biz diyoruz ki kadın çalışanlarımız sizler; sorunların çözümü için sendikal mücadelede aktif olarak yer almalısınız. Hizmet kolumuzda görev yapan tüm kadın çalışma arkadaşlarımızı birlikte mücadeleye ve haklarımızı beraber kazanmaya çağırıyoruz. Sorunların çözülmesi, kadın çalışanlarımızın taleplerinin karşılanması temennisi ile tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarız.” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Okur, 'Paniğe gerek yok, elimizde yeterince zeytin yağımız var'
YEREL HABERLER Başkan Okur, 'Paniğe gerek yok, elimizde yeterince ...
Manisa’da halk oyunları heyecanı sona erdi Okul Sporları Yıldızlar ve Gençler Halk Oyunları Grup yarışmaları Manisa’da yapıldı
YEREL HABERLER Manisa’da halk oyunları heyecanı sona erdi Okul ...
Vektörle Mücadele Koordinasyon Kurulu 2. kez toplandı
YEREL HABERLER Vektörle Mücadele Koordinasyon Kurulu 2. kez toplandı
Manisa'da Anadolu Yıldızlar Ligi Judo İl Seçmeleri yapıldı
YEREL HABERLER Manisa'da Anadolu Yıldızlar Ligi Judo İl Seçmeleri ...
Manisa FK'da seri bitti
YEREL HABERLER Manisa FK'da seri bitti
Yunusemre’de on binlerce kadın bu kurslarla sosyalleşti
YEREL HABERLER Yunusemre’de on binlerce kadın bu kurslarla ...
Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı
Yağmurda kayganlaşan yol kazaya neden oldu
YEREL HABERLER Yağmurda kayganlaşan yol kazaya neden oldu
Manisa'da spor tesisinde çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Manisa'da spor tesisinde çıkan yangın korkuttu
Spor tesisinde çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Spor tesisinde çıkan yangın korkuttu
Ahmetli Belediyespor: 1- Yunusemre Belediyespor: 1
YEREL HABERLER Ahmetli Belediyespor: 1- Yunusemre Belediyespor: 1
İki odalı ev yangında kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER İki odalı ev yangında kullanılamaz hale geldi
Salihli Belediyespor: 4 - Torbalıspor: 0
YEREL HABERLER Salihli Belediyespor: 4 - Torbalıspor: 0
Kaçak yapılaşmaya büyükşehirden tedbir
YEREL HABERLER Kaçak yapılaşmaya büyükşehirden tedbir
Cemre toprağa düştü erik ağaçları yapraklandı
YEREL HABERLER Cemre toprağa düştü erik ağaçları yapraklandı
Türkiye'nin olimpiyatlarda madalya kazanan ilk kadın sporcusu Manisa'ya geliyor
YEREL HABERLER Türkiye'nin olimpiyatlarda madalya kazanan ilk kadın ...
Başkan Çerçi AK Parti'li Yavuz'u ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Çerçi AK Parti'li Yavuz'u ağırladı
Yunusemre Belediyespor hentbolda Bölgesel Lige katılacak
YEREL HABERLER Yunusemre Belediyespor hentbolda Bölgesel Lige ...
Akhisarspor 19 yaşındaki Enes'le hayat buldu
YEREL HABERLER Akhisarspor 19 yaşındaki Enes'le hayat buldu
Manisa Demirköprü Barajı'nda su seviyesi eksi 1,40 seviyelerine yükseldi Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç: “Barajın doluluk oranı eksi 1,40 seviyelerinde ancak yeterli değil”
YEREL HABERLER Manisa Demirköprü Barajı'nda su seviyesi eksi 1,40 ...
Vali Karadeniz, Saruhanlı'da Cemevini ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Karadeniz, Saruhanlı'da Cemevini ziyaret etti
Jandarma tarafından kontrol edilen otomobilde uyuşturucu bulundu
YEREL HABERLER Jandarma tarafından kontrol edilen otomobilde ...
Ters dönen araçtan sağ çıktılar
YEREL HABERLER Ters dönen araçtan sağ çıktılar
Manisa’nın can damarları temizleniyor
YEREL HABERLER Manisa’nın can damarları temizleniyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.