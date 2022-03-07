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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadın üyeler adına fidan diktiler

İHA

Kadın üyeler adına fidan diktiler

Hürriyetçi Eğitim Sen Manisa teşkilatı tüm dünyada ve Türkiye'deki kuraklığa ve orman tahribatına dikkat çekmek amacıyla Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Manisa’da görev yapmakta olan tüm üyeleri için Tema kanalıyla Burdur Büğdüz Ormanı’nda kendi adlarına birer fidan bağışında bulundu.
Hürriyetçi Eğitim Sen Manisa teşkilatı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ildeki kadın sendika üyeleri adına fidan bağışında bulundu. Anlamlı hediye karşısında çok sevinen kadın eğitimciler toplumsal olarak bu tarz çalışmaların çoğalması temennisinde bulundu. "Ağaçlarımız kök salıp büyürken sendikamız da tıpkı bir orman gibi hür ve kardeşçe güçlenerek büyüyecek" diyen Hürriyetçi Eğitim Sen Manisa Şube Başkanı Haldun Bilgi, sendikalarının iki ay gibi kısa bir sürede ülkenin en hızlı büyüyen eğitim sendikası olduğunu ekledi.
Promosyon sendikacılığına karşı olduklarını belirten İl Başkanı Haldun Bilgi özel günlerde üyelerini özel hissettirecek eylemler içinde olacaklarını belirtti. Türkiye'de çalışma hayatında mevcudiyet gösteren milyonlarca emekçi kadının kazanımları noktasında faaliyet göstereceklerini belirten Bilgi, çalışma hayatındaki en kutsal değerin 'Emek' ve 'Alın teri' olduğunu, her türlü eylemlerinde bu temel üzerinden hareket edeceklerini söyledi.
"Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür" parolası ile yola çıkan, bağımsız sendikacılık faaliyetleri yapmayı zorunlu ve vazgeçilmez bir ilke olarak benimseyen Hürriyetçi Eğitim Sen'in, üyelerinin ve tüm eğitim çalışanlarının ekonomik, sosyal, kültürel ve mesleki kazanımları ile hak ve özgürlüklerini koruyup geliştirmeyi hedeflediklerini kaydeden Bilgi, hangi sendikanın üyesi olursa olsun tüm eğitim çalışanlarının yanında olduklarını belirtti. Bilgi, öncelikli amaçlarının tüm eğitim çalışanlarına aynı çatı altında hizmet vermek ve Türkiye'nin her bölgesinde nitelikli eğitim hizmeti verilmesinin sağlanması olduğunu vurguladı.

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