Çalınan tarım aletleri jandarma tarafından bulundu

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir çiftçilere ait tarım aletlerini evin önünden çalan hırsızlar jandarma ekipleri tarafından yakalanırken, çalınan tarım aletleri çiftçilere teslim edildi.

Olay Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahallede çiftçilik yapan M.T. ile M.K. ve A.B. evlerinin önünde bulunan tarım aletlerinin yerinde olmadığı fark edince durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından jandarma ekipleri hırsızlığın S.Ç., Ö.T., M.Ö., A.Ö. ve M.Ç. tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti.

Şüpheli şahısların yakalanması için çalışma başlatan ekipler 5 şüpheliyi ilçeye bağlı Lütfiye Mahallesi'nde ele geçirdi. Öte yandan çalınan tarım aletleri de çiftçilere teslim edilirken, ifadesi alınan şüpheliler serbest bırakıldı.

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