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Selendi’de ZEKA tarafından desteklenen İHA1 eğitimi başladı

İHA

Selendi’de ZEKA tarafından desteklenen İHA1 eğitimi başladı

Manisa'nın Selendi ilçesinde Kaymakamlık tarafından başvurusu yapılan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) tarafından 2021 Yılı Teknik Destek Eğitim/Danışmanlık Uygulama Programı çerçevesinde kabul edilen "Selendi İHA1 Eğitimi" projesi hayata geçti.
Proje kapsamında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü Öğretim Görevlisi Can Serkan Tuncay tarafından Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde İHA1 Pilotu Eğitimi kursu verilmeye başlandı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) yetkisi ve onayı dahilinde İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda verilen olan İHA1 (Drone) eğitimine 30 kursiyer katılıyor. Günlük 8 saat üzerinden verilen kurs toplamda 5 günde 40 saatte tamamlanacak. Eğitime Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım ve Selendi Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç’un yanı sıra, hizmetlerinde İHA (Drone) kullanabilecek çeşitli kamu kurumları ile STK’lardan kursiyerler katılıyor.
Beş gün sürecek teorik ve uygulamalı eğitim sonunda yapılacak sınav ile kursiyerlerin İHA1 pilotu olmaya hak kazanacağı proje ile kurumların teknolojik gelişmelere uyum sağlayarak hizmetlerde kalite, verim ve etkinliğin arttırılması hedefleniyor.

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