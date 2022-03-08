En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Manisa'da Atletizm Geliştirme Projesi İl Seçmesi yarışmaları yapıldı.

Atletizm Federasyonu tarafından Türkiye genelinde yapılan Atletizm Geliştirme Projesi kapsananında Atatürk Olimpik ve Spor Kompleksi Atletizm Sahasında yapılan seçmelere 6 kategoride 60'ya yakın sporcu katıldı. Sporcular 1000, 1500, 2000 ve 2500 metre koşusunda kıyasıya yarıştı. Yarışmalarda ilk 4'e giren sporcular 26 Mart 2022 tarihinde Denizli’de gerçekleştirilecek olan Bölge yarışmalarına katılma hakkı kazandı. İl seçmelerinde dereceye giren sporculara madalyaları törenle takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.