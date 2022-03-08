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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehzadeler’de sanayi sitesi için çalışmalar devam ediyor

İHA

Şehzadeler’de sanayi sitesi için çalışmalar devam ediyor

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, kongrede güven tazeleyen Manisa Marangozlar Odası Başkanı Zeki Apak ve yeni yönetimini misafir etti. Kendilerinden yeni bir sanayi sitesi isteyen Marangozlar Odası Başkanı Zeki Apak’a cevap veren Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik sanayi sitesi için Manisa Büyükşehir Belediyesi ile uzun zamandır yürüttükleri bir proje olduğunu ve önümüzdeki günlerde netleşeceğini söyledi.
Geçtiğimiz günlerde kongre yapan Manisa Marangozlar Odası’nda Başkan Zeki Apak güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi. Başkan Apak yeni yönetimi ile birlikte ilk ziyaretini Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’e yaptı.
Genel kurulun ardından ilk ziyaretlerini gerçekleştirdiklerini kaydeden Manisa Marangozlar Odası Başkanı Zeki Apak, “Kongrede güven tazeledik. Yeni dönem için bismillah diyerek yola çıkıyoruz. İlk ziyaretimizi Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik’i ziyaret ederek yaptık. Başkanımızdan bazı isteklerimiz olacak onları ileteceğiz. Şehzadeler ilçesinde yeni bir sanayi sitesi yeri istiyoruz. Yeni bir sanayi sitesi olursa çok mutlu oluruz. Esnafımız zor bir süreçten geçiyor. İnşallah el birliği ile çalışarak esnafımıza bu zorlu günlerinde yeniden kalkındırırız.” dedi.
Başkan Apak ve yönetimini misafir etmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Çelik ise şöyle konuştu: “Yeni yönetimi tebrik ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarında üstün başarılar diliyorum. Odalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız yönetimde bizim paydaşlarımızdır. Bugüne kadar tüm odalarımız ile olduğu gibi Marangozlar Odamızla da sürekli fikir alışverişinde bulunduk. O üyeleriyle ilgili bir konu olduğunda bize ulaştı, biz yasalar çerçevesinde elimizden gelen ne varsa seferber ettik, yapmaya çalıştık. İnanıyorum ki bundan sonraki süreçte de birlik ve dayanılma ruhu ile güzel şehrimize daha iyi hizmet edebilmek için çaba ve gayret sarf edeceğiz. Başkanımızın talep ettiği yeni sanayi sitesi ile ilgili de Manisa Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte uzun zamandır çalışmasını yürüttüğümüz bir proje var. İnanıyorum ki önümüzdeki günlerde netleşecektir ve ilçemiz sınırları içerisinde ciddi bir sanayi sitesini halkımızın, esnaf ve sanatkarımızın hizmetine sunmuş olacağız.”

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