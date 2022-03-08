Turgutluspor evinde Sarıyer'le oynayacak

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TURGUTLU, (DHA)- TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hafta sonunda İnegölspor'a deplasmanda 3-0 yenilerek düşme hattından kurtulamayan Turgutluspor, yarın sahasında 22'nci hafta erteleme maçında Sarıyer ile karşı karşıya gelecek. Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda Adem Cinek'in yöneteceği müsabaka saat 14.00'te başlayacak.

Mutlak 3 puan almak için sahaya çıkacaklarını belirten teknik direktör Nazım Gülay, "Bir an önce düşme hattından kurtulmak istiyoruz. Her maç bizim adımıza final niteliği taşıyor. Sarıyer direkt rakiplerimizden biri kazanıp tehlikeli bölgenin dışına çıkacağız" diye konuştu.

Turgutluspor grupta 28 puanla 17'nci sırada yer alıyor. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU, (DHA)

2022-03-08 11:35:58



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