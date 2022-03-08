Somaspor deplasmanda terleyecek

SOMA,(DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmıçı Grup'ta hafta sonunda evinde Sivas Belediyespor'u 2-1 yenerek Play-Off yolunda yeniden umutlanan Somaspor, yarın Afjet Afyonspor'la deplasmanda kozlarını paylaşacak. Zafer Stadı'nda Batuhan Gültek'in yöneteceği karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Topladığı 48 puanla Play-Off hattının 1 puan ve tek basamak gerisinde yer alan Somaspor'da kart cezalısı Özcan, Afyon'da forma giyemeyecek. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, 5'inci Sivas Belediyespor'u 1 puan geriden takip ettiklerini belirterek, "Erteleme maçımızı kazanıp yeniden ilk 5'in içine girmeyi amaçlıyoruz. Çıkışımızı Afyon'da da sürdüreceğiz" dedi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)
2022-03-08 11:53:27
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.