Akhisarspor seri peşinde

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



AKHİSAR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta sonu Kırşehir Belediyespor'u evinde 19 yaşındaki altyapı patentli oyuncusu Enes Tayfun'un tek golüyle yenerek 5 maçlık mağlubiyet serisine son veren düşme hattındaki Akhisarspor, yarın direkt rakiplerinden Karatay Termal 1922 Konyaspor'u erteleme sınavında seri yakalama hedefiyle ağırlayacak. Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki mücadele saat 14.00'te start alacak. Grupta düşme hattından kurtulma mücadelesi veren iki ekipten Akhisarspor'un 26, 1922 Konya'nın ise 24 puanı bulunuyor. Teknik direktör Muhammet Yılmaz, yoğun periyotta seri galibiyet alarak çıkış yakalamak istediklerini söyledi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)

2022-03-08 11:57:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.