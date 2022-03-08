Manisalı 5 bin çocuğa iklim krizi farkındalığı aşılandı



MANİSA, (DHA) İklim değişikliğinin her geçen gün daha çok hissedilmesiyle farkındalık çalışmaları hız kazandı. Manisa´nın Şehzadeler Belediyesi ve Celal Bayar Üniversitesi İktisat Fakültesi Gönülleri´nin 7 Mart´ta gerçekleştirdiği Döngüsel Çocuk Projesi´nde çocuklarda iklim krizi farkındalığı oluşturmak için pek çok kritik konu eğlenceli aktivitelere dönüştürüldü. Etkinlik kapsamında 5 bin çocuğa iklim krizi farkındalığı aşılandı.İklim değişikliğinin etkisinin gün geçtikçe artmasıyla birlikte konuya dair yapılan çalışmalar hız kazandı. Son olarak Manisa´nın Şehzadeler Belediyesi ve Celal Bayar Üniversitesi İktisat Fakültesi Gönülleri´nin paydaşı olduğu Döngüsel Çocuk Projesi, birçok yerel yönetici ve öğrenciye ev sahipliği yaptı. 7 Mart´ta Tarihi Bedesten Nikah Salonu´nda gerçekleştirilen etkinlikte, çocukların iklim krizi farkındalığı edinmesi ve iklim değişikliğini önlemeye yönelik proaktif davranış geliştirmesi amacıyla birçok aktivite düzenlendi. Manisa´nın Şehzadeler ilçesinde eğitim gören yaklaşık 5 bin öğrencinin katıldığı etkinlikte iklim değişikliğine dair pek çok konu eğlenceli deneyimlere dönüştü. Açılış ve proje tanıtım konuşmalarının ardından, akademisyen yazar Özlem Özan Kesbiç ve doktora öğrencileri tarafından çocuklar için döngüsel ekonomiye dair yapılan tiyatro ve kukla gösterisi büyük beğeni topladı. Etkinlik sonunda Özlem Özan Kesbiç´in kaleme aldığı Cansın´da Can´a hikaye kitabının da yer aldığı hediye paketleri dağıtıldı. Çocuklar iklim krizi konusunda farkındalık kazanıyorEtkinliğin amacının tüketim alışkanlıklarının akılcı olabilmesi için gelecek nesillerde davranış değişikliği sağlamak ve iklim krizine dair farkındalık yaratmak olduğunu belirten Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Şehzadeler Belediyesi olarak yollar, parklar, kültürel sosyal tesisler yapmanın yanı sıra bir taraftan da nesillerimizi daha da bilinçlendirmek ve çocuklarımızın duygu ve düşüncelerine hitap edebilmek için sosyal sorumluluk projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Bu gayemizin önemli basamaklarından olan Döngüsel Çocuk Projesi´ni 7 Mart´ta gerçekleştirdik. Her geçen gün gelişen teknoloji, kentsel nüfus artışı, çarpık kentleşme hazır tüketimdeki talebi artırarak kentsel atıkların önemli miktarda çoğalmasına neden oluyor. Bu yüzden düzenlediğimiz etkinlikte başta doğal kaynaklarımızın tükenmesi ve iklim değişikliği olmak üzere, pek çok konuda çocuklarımızda farkındalık oluşturmayı hedefledik" dedi.İKLİM KRİZİ ÇOCUKLAR İÇİN EĞLENCELİ AKTİVİTELERE DÖNÜŞTÜÇocukların, gereksiz tüketimin neden olduğu kaynak israfının önlenmesi, doğaya zarar veren atıkların azaltılması ve yeniden kullanımı için duyarlılıklarının artırılması için birçok aktivite gerçekleştirdiklerini aktaran Ömer Faruk Çelik, "Program boyunca üretime hiçbir katkı sağlamadan sürekli yeni satın alım değil, var olanın doğru kullanımı, paylaşımın erdemi, toplumun ve dünyanın faydası gözettik. Etkinliğe Manisa Vali Yardımcısı Aydın Memük, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gençay, Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cüneyt Yenal Kesbiç, Bilim Uzmanı Özlem Özan Kesbiç gibi pek çok isim de katıldı. Dünyamızın geleceği için bir araya geldiğimiz ve keyifli aktivitelerle çocuklarımızda iklim krizi farkındalığı oluşturabildiğimiz için mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Manisa / Merkez

2022-03-08 12:48:39



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