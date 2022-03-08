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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nazım Gülay: “Sezonun en önemli maçına çıkacağız”

İHA

Nazım Gülay: “Sezonun en önemli maçına çıkacağız”

TFF 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor’un Teknik Direktörü Nazım Gülay, yarın kendi evinde konuk edecekleri Sarıyer maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.
Geçtiğimiz haftayı önemli bir 3 puanla kapatan TFF 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor ertelenen 22. hafta maçında 9 Mart Çarşamba Günü kendi evinde Sarıyer’i konuk edecek.
Sezonun en önemli maçına çıkacaklarını belirten Turgutluspor Teknik Direktörü Nazım Gülay, “Puan tablosunda kırmızı hattan çıkmamız ve rahat bir nefes almamız için, Sarıyer karşısına sezonun en önemli maçına çıkacağız. Tek hedefimiz her maç olduğu gibi kazanmak. Kazanmak için sahada yapılması gereken ne varsa yapacağız. Oyuncularım her maç olduğu gibi Sarıyer maçında da kazanmak için ellerinden geleni yapacaklar. Birlik ve beraberliğimizi en çok göstereceğimiz maç olacak.” dedi.
Sarıyer maçına taraftarı da davet eden Gülay, “12. adamın gücünü tribünde görmek istiyoruz. Bu zor maçta tüm taraftarlarımızı maça davet ediyorum. Taraftarımızın desteğine çok ihtiyacımız var. Bizi yalnız bırakmasınlar.” dedi.

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