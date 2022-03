Yunusemre'den vatandaşa maliyetine ürün

Sosyal belediyecilik seferberliği başlatan Yunusemre Belediyesi, vatandaş ve üreticilerin yüzünü güldürecek olan 'Yuntar Gıda Şarküteri Marketi'ni hizmete açtı. Markette başta temel gıda ürünleri olmak üzere et ve süt ürünleri en uygun fiyata satılacak.

Son yılların en önemli sosyal destek kampanyasını başlatan Yunusemre Belediyesi, Yunus Emre Millet Çarşısı zemin katta Yuntar Gıda Şarküteri Mağazasını düzenlenen tören ile hizmete açtı. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’nin ev sahipliğinde düzenlenen açılış törenine, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Yunusemre İlçe Kaymakamı Atilla Kantay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, kurum müdürleri, oda ve dernek temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Ürün çeşitliliği bakımından zengin olan mağazada vatandaşların hesaplı alışveriş yapma fırsatı bulacağını kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Yunusemre Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yaşadığı fiyat artışları nedeniyle uzun süredir üzerinde çalıştığımız kendi marketimizi kurma çalışmalarımızı hızlandırdık. Bugün ise açılışını yapıyoruz. Daha önceden patentini aldığımız 20 civarı ürün burada satılmaya başlayacak. Markamızın ismi Yuntar. Kendi markamızın organik ürünleri ve başka markaların ürünleri de burada olacak. Haftanın belli günleri et reyonumuzda da maliyetine satış yapılacak. Belediye olduğumuz için kar amacı gütmüyoruz. Sadece kendi masraflarını çıkarsın düşüncesi ile hareket ediyoruz. Üreticiden doğrudan tüketiciye ürün sunuyoruz. Toptan alıyoruz, kendimiz ambalajlıyoruz. Uygun şartlarda temel gıda ürünleri sunuyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Açılış töreninde konuşan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, yapılan çalışmanın önemine dikkat çekti. Vali Karedeniz, “İçinde bulunduğumuz dönem tüm dünyanın ekonomik anlamda çalkantı yaşadığı bir dönem. Yurtdışındaki dalgalanmalar ister istemez bizi de etkiliyor. Kamuya ait kurum ve kuruluşların bu dalgalanmalar sürecinde ekonomik dengenin yeniden sağlanmasına yönelik çalışmalar yapması devletin ekonomik görevlerinin arasındadır. Burada Yunusemre Belediyemiz de kendi üzerine düşeni yaparak doğrudan üreticiden tüketiciye ürünlerin satıldığı bir marketi vatandaşlarımızla buluşturuyor. Ben bu marketin başka şubelerinin de Yunusemre ilçemizin sınırları içerisinde açılacağını umut ediyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu. Konuşmaların ardından Yuntar Gıda Şarküteri Mağazasının açılışı protokol üyeleri tarafından yapıldı.

Haftanın her günü açık kalacak olan mağazada temel ihtiyaç duyulacak olan ürünler uygun fiyata vatandaşa ulaştırılacak.

