Kadın futbol kulübü Başkan Ergün'den özür diledi Soma Zaferspor Kadın Futbol Takımı ve ASKF’den ortak basın açıklaması Amatör spor kulüplerine nakdi yardım töreninde parayı kabul etmeyip salonu terk eden kadın futbolcular ve kulüp başkanı açıklama yaparak sergiledikleri tavırdan dolayı özür diledi

Manisa Büyükşehir Belediyesinin amatör spor kulüplerine nakdi yardım töreninde yaşanan ve bazı basın organlarında, 'Cengiz Ergün, protesto edildi' şeklinde yansıyan haberlere ilişkin Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) ve Soma Zaferspor Kulübü’nden ortak açıklama yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün konuyla ilgili bilgisi olmadığını sonradan öğrendiklerini belirten kulüp temsilcileri, Başkan Ergün'den özür diledi.

Manisa ASKF Başkanı Erol Timur ve Soma Zaferspor Kulüp Başkanı Hakan Arslancan, Manisa Büyükşehir Belediyesinin amatör spor kulüplerine nakdi yardım töreninde yaşanan olaylara ilişkin ortak basın açıklaması düzenledi. Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erol Timur, “4 Mart 2022 tarihinde Manisa Büyükşehir Belediyemizin ASKF’ye nakdi takdim töreninde bir takım olumsuzluklar yaşadık. Tabi bu olumsuzluklar, iletişimsizlikten ve bilgisizlikten kaynaklandı. Cengiz Başkanımızın da bilgisi yoktu. Soma Zaferspor Kulübü Başkanımız Hakan hocam, sporcularımız bir tepki göstermeye çalıştı. Tabi o tepkinin de yanlış olduğunu, yersiz olduğunu kabullendiler. Biz bir aileyiz, içimizde böyle şeyler olabilir. Biz toparlamasını da özür dilemesini de biliriz. Ben şahsım ve ASKF adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve ekibinden amatörler adına özür dileriz. Böyle bir durum yaşamak istemezdik. Cengiz başkanımızın konu hakkında bilgisi olmadığını tüm kamuoyu, spor camiası biliyor” dedi.



“Münakaşaya sebebiyet vermek istemedik”

Soma Zafer Spor ve Gençlik Kulübü Başkanı Hakan Arslancan da, “İlimizi Kadınlar 2. Ligi'nde temsil eden tek kadın futbol takımı olarak nakdi yardım kriterlerini çok adil bulmadığı için sporcularımız ve biz bir reaksiyon gösterdik. Reaksiyonun sonunda, gerçekten Cengiz Başkanımızın konuyla ilgili bilgisinin olmadığını anladık. Tabi bu mutlu gün, hepimiz için üzücü bir güne dönüştü. Hem bizim açımızdan orada olan konuklar ve davetliler açısından üzücü bir güne dönüştü. Geçen bu birkaç günlük süre içerisinde bilgi yanlışlıklarından ve yanlış anlaşılmalardan kaynaklanan sebeplerden dolayı bir takım sorunlar yaşadık. Kulüp olarak biz hiçbir açıklama yapmamış olmamıza rağmen, bazı basın kuruluşlarında bizim ağzımızdan bazı açıklamalarda ve söylemlerde bulunuldu. Ama biz ne sosyal medya hesabımızdan ne de kişisel hesaplarımızdan bu konuyla ilgili bir açıklama yapmadık. Sadece o gün bir kız takımının küçük kaprisini orada sempati ile anlatmaya çalıştık. Bir münakaşaya da sebebiyet vermedik. Ama bugün anladık ki; gerçekten Cengiz başkanımızın bu konudan haberi yokmuş. Zaten bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Kendisi bizi Manisa’ya davet etti. Hem özrümüzü kabul etti hem de sevgilerini ve destek dileklerini ifade etti. Bu bizi de mutlu etti. Sporcularımızı da mutlu etti. İki kız çocuğu babası olan Cengiz başkanımızın artık bu kızların küçük kaprisini mazur görmelerini, anlayışla karşılamalarını bekliyorduk. Zaten anlayışla karşıladığını bize ifade etti. Böyle bir olaya sebebiyet verdiğimiz için kendisinden özür diliyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de kızlarımızın, kadınlarımızın bugüne kadar olduğu gibi sonuna kadar yanında olacağı inancımız tamdır. Biz o gün üzgündük, bugün geldiğimiz noktada mutluyuz. Kendisine, alt kadrolarına teşekkür ediyoruz, saygılarımızı sunuyoruz. Ama tekrar söylüyorum. Biz bu üç dört günlük süreçte, ne bir yere açıklamada bulunduk, ne sosyal medya hesaplarımızda açıklama yapmadık. Şimdi artık tatlıya bağlanmış şekliyle yapacağız. En güzel dostluklar böyle hafif kırgınlıklarla başlarmış diyelim. Mutlu olduk. Tabi bu işi tatlıya bağladığımıza göre Cengiz Başkanımızı da maçlarımıza davet ediyoruz. Gelip, nasıl futbol oynadığımızı görmesi lazım. Cengiz başkanımızın programına uyan bir günde, maçımıza bekliyoruz. Teşekkür ederim” diye konuştu.

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