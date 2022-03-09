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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Ergün meclise yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi

İHA

Başkan Ergün meclise yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Mart Ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı’nda yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
Manisa Büyükşehir Belediyesi hizmet binası yanında çalışmalarında artık son aşamaya gelinen 5 yıldızlı otel ve AVM projesine değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Oradaki çalışmaların yüzde 99 oranında tamamlandığını söyleyebiliriz. Nisan ayında otelin faaliyete geçeceğini tahmin ediyorum. AVM noktasında da yüklenici firma, birçok şirketle görüşüyor. Çok güzel markalar hemşerilerimizin sosyal hayatına katkı sağlayacak. Mayıs ortası gibi, hatta 19 Mayıs tarihi olarak AVM’yi açmak da hedeflerimiz arasında. Manisa’mıza prestij katacak projenin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
Selendi ve Demirci ilçelerine yaptıkları ziyaret ve temelini attıkları hizmetlerle ilgili de bilgi veren Başkan Ergün, “Pandemi sürecinin artık normalleşme yönünde eğilim göstermesiyle birlikte ilçe ziyaretlerimize de başladık. 2 hafta önce Selendi, geçtiğimiz hafta da Demirci ilçemizi ziyaret ederek ilçe merkezlerimizin altyapı, üstyapı ve atıksu arıtma tesisi temel atma törenlerini gerçekleştirdik. Selendi ilçemize 140 milyon lira ve Demirci ilçemize de 238 milyon lira olmak üzere toplamda 379 milyon TL’lik yatırımlarımızı hayırlısıyla başlattık. İlçe programlarımızda bizimle birlikte olanlara, bizleri en iyi şekilde ağırlayan ilçe belediye başkanlarımıza ve teşkilatlarımıza teşekkür ediyor, yatırımlarımızın hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Mart ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı öncesinde meclis üyelerine Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Amatör spor kulüplerine nakdi yardım sağladıklarını da belirten Başkan Ergün, bu desteklerin devam edeceğini söyledi.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, geçtiğimiz hafta Cuma günü gerçekleştirdikleri amatör spor kulüplerine nakdi destek hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. Başkan Ergün, “Geçtiğimiz Cuma günü Manisa’mızı amatör liglerde temsil eden spor kulüplerimize nakdi yardımda bulunduk. 107 takımımıza toplamda 935 bin liralık bir nakdi kaynak sağladık. Yaptığımız bu destekler başarı ve şampiyonluk olarak inşallah kulüplerimize geri döner. Manisa’mızın spor şehri olması yolunda bundan sonra da imkanlarımız el verdiği ölçüde hem tesisleşme hem de amatör spor kulüplerine nakdi yardım anlamında katkılarımız devam edecek” dedi.

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