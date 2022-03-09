Manisa'da uyuşturucu operasyonu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa'da uyuşturucu operasyonu

İHA

Manisa'da uyuşturucu operasyonu

Manisa'nın Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 gram metanfetamin ele geçirilirken 3 kişi de gözaltına alındı.
Manisa'nın Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir evde uyuşturucu madde kullanıldığı istihbaratı üzerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 3 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ve 7 gram metanfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyonda M.S.G., Ü.B. ve ikamet sahibi O.B. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa Büyükşehir Belediyesinden hayvan üreticisine destek
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir Belediyesinden hayvan üreticisine ...
Akaryakıt istasyonu marketinde 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Akaryakıt istasyonu marketinde 2 bin paket kaçak ...
Zeytin bahçesine kimyasal atık atarken yakalandılar
YEREL HABERLER Zeytin bahçesine kimyasal atık atarken yakalandılar
Şehzadeler Belediyesinden 8 Mart’ta anlamlı turnuva
YEREL HABERLER Şehzadeler Belediyesinden 8 Mart’ta anlamlı turnuva
Başkan Ergün meclise yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi
YEREL HABERLER Başkan Ergün meclise yürütülen çalışmalar hakkında ...
Manisa'da kaçak sigara operasyonu; 2 bin paket ele geçirildi
YEREL HABERLER Manisa'da kaçak sigara operasyonu; 2 bin paket ele ...
Otomobil ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı
Otomobil ile transit çarpıştı: 6 yaralı Transitten kopan motor aksamı kazanın boyutunu gözler önüne serdi
YEREL HABERLER Otomobil ile transit çarpıştı: 6 yaralı Transitten ...
Temizlediği ruhsatsız tabancası ateş aldı; kendisini, kızını ve yeğenini vurdu
YEREL HABERLER Temizlediği ruhsatsız tabancası ateş aldı; kendisini, ...
Silahını temizlerken kızı ve yeğenini vurdu
YEREL HABERLER Silahını temizlerken kızı ve yeğenini vurdu
Alaşehir’de korkutan baca yangını
YEREL HABERLER Alaşehir’de korkutan baca yangını
Manisalı üreticiler kapalı sistem sulama istiyor Bütün işi çiftçi yapıyor, parayı sulama birlikleri alıyor
YEREL HABERLER Manisalı üreticiler kapalı sistem sulama ...
Güçlü Kadınlar Şampiyonasına Şehzadeler damga vurdu
YEREL HABERLER Güçlü Kadınlar Şampiyonasına Şehzadeler damga vurdu
Üzerine oturup ezdiği varili at arabasına yükleyerek çaldığı anlar kamerada
YEREL HABERLER Üzerine oturup ezdiği varili at arabasına yükleyerek ...
Manisa’da karbonmonoksit zehirlenmesi, 4 kişi hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Manisa’da karbonmonoksit zehirlenmesi, 4 kişi ...
Kadın futbol kulübü Başkan Ergün'den özür diledi Soma Zaferspor Kadın Futbol Takımı ve ASKF’den ortak basın açıklaması Amatör spor kulüplerine nakdi yardım töreninde parayı kabul etmeyip salonu terk eden kadın futbolcular ve kulüp başkanı açıklama yaparak sergiledikleri tavırdan dolayı özür diledi
YEREL HABERLER Kadın futbol kulübü Başkan Ergün'den özür diledi Soma ...
Manisa CBÜ'de Kadınlar Günü kutlandı
YEREL HABERLER Manisa CBÜ'de Kadınlar Günü kutlandı
Jandarmadan şehit annelerine karanfil
YEREL HABERLER Jandarmadan şehit annelerine karanfil
Yunusemre'den vatandaşa maliyetine ürün
YEREL HABERLER Yunusemre'den vatandaşa maliyetine ürün
Kadınlar Yunusemre Belediyesinin her biriminde istihdam ediliyor
YEREL HABERLER Kadınlar Yunusemre Belediyesinin her biriminde ...
Manisa AK Parti’den Kadınlar Günü kutlaması
YEREL HABERLER Manisa AK Parti’den Kadınlar Günü kutlaması
Başkan Çelik’ten kadınlara 8 Mart jesti
YEREL HABERLER Başkan Çelik’ten kadınlara 8 Mart jesti
Başkan Çerçi’den 8 Mart kutlaması
YEREL HABERLER Başkan Çerçi’den 8 Mart kutlaması
Nazım Gülay: “Sezonun en önemli maçına çıkacağız”
YEREL HABERLER Nazım Gülay: “Sezonun en önemli maçına çıkacağız”

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.