Turgutluspor - Sarıyer: 0-2

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Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, (DHA) -

STAT: 7 Eylül

HAKEMLER: Adem Cinek (xx), Sezgin Şahbaz (xx), Kenan Özcan (xx)

TURGUTLUSPOR: Fatih (x) Özgür (xx), Emre (x) (Dk. 46 Hakan x), Sinan Büyüksakarya (x), Ahmet (xx), Hamit (xx), Serhat (x) (Dk. 60 Mustafa x), Burak Guncal (x) (Dk. 46 Ali Kuçik x), Mutlu (x) (Dk. 46 Erkan) (Dk. 62 Okan x), Alper (xx), Sinan Akaydın (xx)

SARIYER: Ömer (xxx) Nuri (xxx), Berat Çetinkaya (xx), Bahri Can (xxx), Mertcan (xx) (Dk. 90 Altuğ), Berat Satılmış (xx) (Dk. 71 Selim x), Ramazan (xx), Berkan (xxx), Adem (xxx) (Dk. 85 Oğuzhan), Koray (xx) (Dk. 90 Cihan), Bertul (xxx)

GOLLER: Dk. 16 (KK.) Ahmet, Dk. 33 Mertcan (Sarıyer)

SARI KARTLAR: Özgür (Turgutluspor), Ramazan, Bertul, Nuri (Sarıyer)

KIRMIZI KART: Dk. 75 Ramazan (Sarıyer)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattında yer alan Turgutluspor evinde önemli rakiplerinden Sarıyer'e 2-0 yenilerek büyük avantaj kaybetti. Konuk takım 16'ncı dakikada Ahmet'in kendi kalesine attığı golle öne geçti: 0-1. Mertcan 33'üncü dakikada skoru 2-0'a getirdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve kritik 3 puanı Sarıyer kaptı. Bu sonuçla Turgutluspor 28 puanda kalarak düşme potasından çıkamadı. Sarıyer ise 31 puana yükselip alt sıralardan uzaklaştı. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU

2022-03-09 16:00:51



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