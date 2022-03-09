Manisalı berber ve kuaförlerde yeni dönem başladı

Manisa Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı seçilen Adem Şahin görevine başladı.

Manisa Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası’nın 3 Mart’ta yapılan olağan genel kurulunda 297 oy alarak odanın yeni başkan seçilen Adem Şahin, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte mazbatası aldı ve görevine resmen başladı. Türkiye Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Alaşehir Berberler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muhsin Çalışkan, Turgutlu Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Pınar Akbaş ile birlikte yeni başkan Adem Şahin’i ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi ve fincan takımı hediye etti. Şahin ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, teşekkür etti.

Manisa Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Adem Şahin, “Odamızın gerçekleştirilen olağan genel kurulunda üyelerimiz bizleri göreve layık gördü. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Mazbatamızı alarak görevimize resmen başladık. Oda olarak üyelerimizin sorunlarını çözmek için yönetim kurulu üyelerimizle çalışacağız” dedi.

Manisa Berberler ve Kuaförler Odası’nın yeni başkanı Adem Şahin’in yönetiminde Rahime Ecebilgiç, Adem Fidan, Bahri Zana Çakar, Berrin Sevengil, Naim Aydın, Ahmet Karadeniz denetim kurulunda Sevcan Alkan,Derya Cantimur ve Emel Yelin yer alıyor.

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