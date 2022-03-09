Akhisarspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor: 0-1

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Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Ozan Ergün (xx), Emin Barlas (xx), Levent Yeşilyurt (xx)

AKHİSARSPOR: Enes Kimia (x) Cengiz (x), Göksu (xx), Furkan (x) (Dk. 84 Recep x), Yavuz Serkan Özbakan (x) (Dk. 72 Yusuf Cihat Çelik x), Mert Özyıldırım (x) (Dk. 84 Bora x), Bertuğ (xx), Gökmen (x), Enes Tayfun (xx), Yusuf Kanal (x) (Dk. 58 Serkan Sefil x), Mert Efe Çölbeyi (x)

KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR: Ahmet Sabri Fener (xx) Ahmet Önay (xxx), Adem Eren (xxx), Fuat (xxx) (Dk. 90 Mert Uyanıker), Salim (xx) (Dk. 76 Seydi xx), Ali Karakaya (x) (Dk. 46 Batuhan xx), Hacı Ömer (xx), Mehmet Ali Büyüksayar (xxx), Tamer (x) (Dk. 46 Fatih xx), Eyüp (xx), Can Demir (xxx)

GOL: Dk. 63 Mehmet Ali Büyüksayar (1922 Konya)

SARI KARTLAR: Fuat, Salim, Ahmet Sabri, Batuhan (1922 Konya)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 22'nci hafta erteleme maçında kümede kalma mücadelesi veren iki takımdan Akhisarspor evinde Karatay Termal 1922 Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Müsabakanın tek golünü konuk ekip adına 63'üncü dakikada Mehmet Ali Büyüksayar kaydetti. Bu sonuçla Akhisarspor 26 puanda kalırken, Konya temsilcisi 27 puana ulaşmasına rağmen düşme hattından çıkamadı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR

2022-03-09 16:18:34



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