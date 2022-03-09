Turgutluspor Nazım Gülay ile yollarını ayırdı

Bugün kendi evinde oynadığı Sarıyer karşılaşmasını 20 kaybeden TFF 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor yönetimi, devre arasında takımın başına getirdiği Teknik Direktör Nazım Gülay ile yolları ayırma kararı aldıklarını açıkladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor bugün kendi evinde karşılaştığı Sarıyer'e 20 yenildi. Karşılaşmanın ardından Turgutluspor Yönetimi yazılı bir açıklama yaparak Teknik Direktör Nazım Gülay ile yolları ayırma kararı aldıklarını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzun aldığı karar sonrası, devre arası takımın başına getirilen Nazım Gülay ve Ekibi ile yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız. Nazım Gülay Hocamıza ve ekibine Kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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