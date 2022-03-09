Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen aslan heykeliyle yakalandı



Emre SAÇLI/MANİSA (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Salihli ilçesinde, polis ve jandarma ekiplerinin birlikte bir eve düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen aslan heykeli ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışma sonucu Namık Kemal Mahallesi'nde oturan R.K.'nin (29) evinde ruhsatsız tabanca ve tarihi eser olduğu bilgisine ulaşıldı. Bugün saat 10.30 sıralarında söz konusu eve operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen aslan heykeli, ruhsatsız tabanca ve 2 mermi ele geçirildi, R.K. gözaltına alındı. R.K.'nın jandarmadaki işlemleri sürerken, ele geçirilen aslan heykelinin Manisa Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI

2022-03-09 18:38:22



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