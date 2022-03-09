Ruhsatsız tabancasını temizlerken kendisiyle birlikte kızı ve yeğenini de yaralayan kişi serbest

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ruhsatsız tabancasını temizlerken kendisiyle birlikte kızı ve yeğenini de yaralayan kişi serbest

DHA

Ruhsatsız tabancasını temizlerken kendisiyle birlikte kızı ve yeğenini de yaralayan kişi serbest


Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, temizlemeye çalıştığı ruhsatsız tabancasının ateş alması sonucu kendisini sol elinden, kızı Z.D.'yi karnından, yeğeni M.D.yi (18) ise bacağından yaralayan M.K. (48), tedavisinin ardından gözaltına alındı. M.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Yaralılardan M.D. de taburcu edilirken, durumu ağır olan Z.D.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Olay, dün 17.30 sıralarında Şehzadeler ilçesi Yeniharmandalı Mahallesi'ndeki bir bağ evinde meydana geldi. İddiaya göre, hayvancılıkla uğraşan M.K.'nın temizlemeye çalıştığı ruhsatsız tabancasını bir anda ateş aldı. M.K. elinden, kızı Z.D. karnından, yeğeni M.D. ise bacağından yaralandı. Yaralanan 3 kişi Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı. M.K. ve yeğeni M.D. tedavilerinin ardından taburcu edilirken, durumu ağır olan Z.D.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Olay yerinde tek kovan bulan jandarma ekipleri, M.K.'yı gözaltına aldı. M.K., jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Tek kurşunla 3 kişinin vurulduğu olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren jandarma, yaralı M.D.'nin de aralarında bulunduğu 4 kişinin daha ifadelerine başvurdu. İfadesi alınan 4 kişinin de olayın silahın temizlenmesi sırasında meydana geldiğini söylediği öğrenildi.(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2022-03-09 18:49:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen aslan heykeliyle yakalandı
YEREL HABERLER Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen aslan ...
TFF 2. Lig: Turgutluspor: 0 - Sarıyer: 2
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Turgutluspor: 0 - Sarıyer: 2
Turgutluspor'da teknik direktör Gülay ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Turgutluspor'da teknik direktör Gülay ile yollar ...
Turgutluspor Nazım Gülay ile yollarını ayırdı
YEREL HABERLER Turgutluspor Nazım Gülay ile yollarını ayırdı
Akhisarspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor: 0-1
YEREL HABERLER Akhisarspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor: 0-1
Manisa’da aslan heykeli ele geçirildi
YEREL HABERLER Manisa’da aslan heykeli ele geçirildi
Manisalı berber ve kuaförlerde yeni dönem başladı
YEREL HABERLER Manisalı berber ve kuaförlerde yeni dönem başladı
Turgutluspor - Sarıyer: 0-2
YEREL HABERLER Turgutluspor - Sarıyer: 0-2
Manisa’da sit alanında iş makinesiyle kazıya suçüstü
YEREL HABERLER Manisa’da sit alanında iş makinesiyle kazıya suçüstü
TIR'ın çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü öldü
YEREL HABERLER TIR'ın çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü öldü
‘Okul Üzümü Akıl Küpü’ projesi hayata geçti Şehzadeler Belediyesi’nin projesiyle Şehzadeler’deki 30 bin haneye kuru üzüm girecek
YEREL HABERLER ‘Okul Üzümü Akıl Küpü’ projesi hayata ...
Turgutluspor - Sarıyer (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Turgutluspor - Sarıyer (FOTOĞRAFLAR)
Akhisarspor - 1922 Konyaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Akhisarspor - 1922 Konyaspor (FOTOĞRAFLAR)
Büyükşehirden üniversiteli öğrencilere çorba ikramı
YEREL HABERLER Büyükşehirden üniversiteli öğrencilere çorba ikramı
Festivalin 3 yıldır iptal edilmesi mesir satışlarını düşürdü
YEREL HABERLER Festivalin 3 yıldır iptal edilmesi mesir satışlarını ...
Manisa’da korkutan ev yangını
YEREL HABERLER Manisa’da korkutan ev yangını
İtfaiye çalışanları sertifikalarını aldı
YEREL HABERLER İtfaiye çalışanları sertifikalarını aldı
U18 Kızlar Basketbol Bölge Şampiyonası Manisa’da başladı
YEREL HABERLER U18 Kızlar Basketbol Bölge Şampiyonası Manisa’da ...
Tırın çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Tırın çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını ...
Salihli'de "Üniversitelerde Güvenlik Tedbirleri Toplantısı" gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Salihli'de "Üniversitelerde Güvenlik Tedbirleri ...
Tekstil atölyelerine kalifiye eleman yetiştiriyorlar Kalifiye eleman yetiştiren kursa büyük ilgi Hafta içi öğrencilerin, hafta sonları yetişkinlerin eğitim göreceği 'Hazır giyimin üreten eli' kursu tekstil atölyeleri için kalifiye eleman yetiştirecek
YEREL HABERLER Tekstil atölyelerine kalifiye eleman ...
Manisa Büyükşehir Belediyesinden hayvan üreticisine destek
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir Belediyesinden hayvan üreticisine ...
Manisa'da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Manisa'da uyuşturucu operasyonu
Akaryakıt istasyonu marketinde 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Akaryakıt istasyonu marketinde 2 bin paket kaçak ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.