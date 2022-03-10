Akhisarspor yine ateşte

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AKHİSAR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta sonu Kırşehir Belediyespor'u tek golle yenerek umutlanan Akhisarspor, evinde düşme hattındaki direkt rakiplerinden Karatay Termal 1922 Konyaspor'a aynı skorla yenilerek kendisini ateşe attı.

Ligde son 7 maçta 6'ncı mağlubiyetini alan yeşil-siyahlı ekip, 26 puanla düşme hattından çıkamadı. Konya önünde ev sahibi avantajını değerlendiremeyen Akhisarspor'un bitime 8 hafta kala 1 maçı eksik 15'inci sıradaki Pazarspor'la arasında 2 puan fark bulunuyor. Manisa temsilcisi grupta pazar günü Nazilli Belediyespor'un konuğu olacak.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)

2022-03-10 10:54:26



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