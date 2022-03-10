Sarıgöl’de güreş kursu açıldı

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 1214 yaş grubu öğrenciler için güreş kursu açıldı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 1214 yaş öğrencilerin spora kazandırılması ve geleceğin milli güreşçilerinin yetiştirilmesi amacıyla güreş kursu açıldı. Sarıgöl Kapalı Spor Salonunda açılan kursta 20 öğrenci antrenörler Salih Gürsoy ve Celal Cüce eşliğinde eğitim alıyor. Kurslarla gençlerin hem zamanlarını sporla değerlendireceklerini hem de yetenekli sporcular yetişeceğini söyleyen Gençlik Spor İlçe Müdürü Gökhan Yıldırım destek verenlere teşekkür etti.

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