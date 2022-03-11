Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timi ve İstihbarat Kısım Amirliği bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 850 gram kubar esrar ele geçirilirken 1 kişi de gözaltına alındı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesindeki bir evde uyuşturucu madde satışı yapıldığı istihbaratı üzerine Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timi ve İstihbarat Kısım Amirliğine bağlı ekipler harekete geçti. Y.Y. isimli şahsa ait evde yapılan aramalarda 850 gram kubar esrar ele geçirildi. Uyuşturucu kullandığını söyleyen Y.Y. yetiştirdiğini inkar ederken ekipler tarafından gözaltına alındı.

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