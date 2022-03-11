Manisa CBÜ Öğrenci Senatosu ilk toplantısını gerçekleştirdi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğrenci Senatosu, Rektör Prof. Dr. Ahmet Ataç başkanlığında ilk toplantısını düzenledi.

Rektörlük Senato Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Gökbunar, MCBÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Ramazan Berkay Şar, MCBÜ Öğrenci Senatosu Öğrenci Kalite Elçisi Mertcan Ensoylu ile fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Ahmet Ataç, yeni oluşturulan MCBÜ Öğrenci Senatosu’nun üniversiteye sağlayacağı katkılara değinerek, “Öğrenci odaklı yönetim anlayışımız kapsamında bir süre önce hayata geçirdiğimiz Öğrenci Senatomuz, öğrencilerimiz ve üniversite üst yönetimi arasında bir köprü görevi görecek. Temsilcilerimizin üniversitemiz için önemi büyük. Birlikte çözüm önerileri sunacağız. Öğrencilerimizin memnuniyeti bizler için oldukça önemli. Bugün burada ilkini gerçekleştirdiğimiz bu tarihi senatoda alınan kararların üniversitemize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Gökbunar da toplantıya katılan temsilcileri kutlayarak Öğrenci Senatosu’nun nasıl oluşturulduğu ve hangi görevleri yürüteceği hakkında katılımcılara bilgi aktardı.

Seçilen temsilcilere başarılar dileyen Rektör Ataç ve Rektör Yardımcısı Gökbunar, daha kapsamlı toplantıların ve çalışmaların gerçekleştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

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