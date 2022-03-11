İstiklal Marşı 101 yaşında

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, İstiklal Marşının Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabulünün 101. yılı ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programına katıldı.

Yunusemre Millet Çarşısında gerçekleştirilen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Programda Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Yaşar Tahir Aksoy tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma gerçekleştirildi.

Müzik Öğretmeni Canan Çağlı tarafından katılımcılara müzik dinletisi gerçekleştirilmesi ile devam eden programda daha sonra Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan ve büyük beğeni toplayan oratoryo gösterisi gerçekleştirildi.

Vali Yaşar Karadeniz ve protokol üyeleri, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından İstiklal Marşı’nın Kabulünün 101. yılı ve Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinlikleri kapsamında hazırlamış oldukları resim sergisinin açılışını da gerçekleştirdi.

Sergiyi ilgiyle gezen Vali Karadeniz, sergide resimleri bulunan öğrencilerle sohbet ederek programın hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Düzenlenen programa Vali Yaşar Karadeniz’in yanı sıra, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Vali Yardımcısı Aydın Memük, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, protokol üyeleri, öğrenciler ve aileleri de katıldı.

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