Otomobilinin deposunu doldurtup parayı ödemeden kaçtı



Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)MANİSA'da, akaryakıt istasyonuna gelen sürücü, otomobilinin deposunu doldurduktan sonra para ödemeden kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Turgutlu ilçesinde dün gece yarısı sıralarında Manisa kavşağındaki akaryakıt istasyonuna giden sürücü, pompa görevlisi Barış Geçtan'dan (29) depoyu doldurmasını istedi. Depoyu dolduran Gençtan pompayı çıkarınca sürücü gaza basıp kaçtı. Barış Geçtan, otomobilin arkasından koştu, ancak ulaşamadı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahipleri, şüpheliden şikayetçi oldu.

Plakanın sahte çıktığını belirten Barış Geçtan, "Plakayı ön camda gördüm, otomobilin yeni alındığını düşündüm. Otomobilin deposunu doldurdum. Pompayı çıkardıktan sonra arkamı döndüğüm sırada hiçbir şey demeden kaçtı. Arkasından bağırdım. Üzerindeki plakayı sorgulattık o plaka da sahte çıktı. Bundan sonra daha dikkatli olacağız" dedi.

'820 TL ZARARIMIZ VAR'

Akaryakıt istasyonu işletme müdürü Ramazan Öz (30) ise "Sürücüden ve yanındakilerden şikayetçiyiz. 820 TL zararımız var" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2022-03-11 17:36:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.