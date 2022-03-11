'Pençe-Şimşek' gazisi, tedavi sonrası memleketi Manisa'da



Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, (DHA)TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki 'Pençe-Şimşek Harekatı'nda el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle sağ kolunu ve bacağını kaybeden Uzman Çavuş İbrahim Yüzer (27), tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden (GATA) taburcu edilince memleketi Manisa'ya döndü. Kent girişinde kalabalık tarafından karşılanan Yüzer, "1 sene sonunda memleketime geldim, çok gururluyum" dedi.

'Pençe-Şimşek Harekatı'nda görev alan Uzman Çavuş İbrahim Yüzer, 2021 yılının Nisan ayında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanıp, sağ bacağını ve kolunu kaybetti. Ankara GATA'da 15'e yakın ameliyat geçiren İbrahim Yüzer'e, protez bacak takıldı. Tedavi gördüğü GATA'da 2 yıldır nişanlı olduğu Funda Nur Baykuş ile geçen yıl 8 Temmuz 'da evlenen Yüzer, tedavisinin ardından taburcu edildi. Ailesinden oluşan ve ambulansın eşlik ettiği konvoy ile Manisa girişinde kalabalık grup tarafından karşılanan Yüzer'e, Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adnan Kaya verdi.

'EN BÜYÜK DESTEKÇİM EŞİM OLDU'

Duygularını dile İbrahim Yüzer, "Memleketime geldiğim için çok gururluyum. Zorlu bir sürecin ardından tedavilerimi bitirdikten sonra memleketime geldim. Beni karşılayan herkese çok teşekkür ederim. Bundan sonra inşallah daha iyi olacak, daha güzel günler bizi bekliyor. Süreç zorlu bir süreç ama insan umut ettikten sonra her şeyin üstesinden gelebiliyor. Benim bu süreçte en büyük destekçim eşim oldu. Bu süreçte beni yalnız bırakmadı, beni hayata bağlayan o oldu. 1 senenin sonunda memleketime geldim, çok gururluyum" diye konuştu.

Eşi Funda Nur Yüzer ise "Beraber, çok uzun bir süreç geçirdik. Manisa'ya ailemizin yanına döndük. Çok mutluyuz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2022-03-11 17:37:55



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