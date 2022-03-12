MATİP Genel Kurulu gerçekleştirildi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi önderliğinde kurulan Manisa ARGE ve Tasarım Merkezleri İş birliği Platformu (MATİP) Genel Kurulu Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç’ın katılımlarıyla Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleştirildi.

Genel Kurul’a Manisa CBÜ Kamu ÜniversiteSanayi İş birliği Temsilcisi ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Türk, ÜSİTEM Müdürü Prof. Dr. Osman Çulha, ÜSİTEM Müdür Yardımcıları Prof. Dr. Ali Demir, Doç. Dr. İrem Deniz Can, Araştırma Yenilikçilik ve Girişimcilik Koordinatörü Prof. Dr. Hüseyin Aktaş, MATİP Alt Komisyonlarında görev alan öğretim üyeleri ve ÜSİTEM personeli, MATİP Üyesi 17 ARGE ve Tasarım Merkezi yöneticisi ve çalışanları ile izleyici olarak MOSB Yenilik Merkezi’nden Serkan Gümüş katıldı.

Genel Kurul, Rektör Prof. Dr. Ahmet Ataç’ın konuşmaları ile başlayarak, MATİP Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Metin Nil tarafından gerçekleştirilen ve son 3 yılda yapılan faaliyetleri kapsayan sunum ile devam etti.

Sunumun ardından, Divan Başkanlığı’nı Prof. Dr. Ahmet Türk ve Yardımcılığını ÜSİTEM Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ali Demir’in üstlendiği Yürütme Kurulu Başkanlığı seçimine geçildi. Vestel Elektronik ARGE Merkezi Yöneticisi ve Vestel ARGE Merkezleri temsilcisi Dr. Metin Nil yeniden Yürütme Kurulu Başkanı seçilirken, MATİP Başkan Yardımcılıklarına ise İnci GS YUASA Akü San. A.Ş.’den Dr. Alper Turhan ile Döktaş Dökümcülük Tic. San. A.Ş.’den Elvan Bilge Menteşe seçildi. Hali hazırda Yürütme Kurulu üyesi bulunan firmalar ise oybirliği ile yeniden Yürütme Kurulu Üyesi olarak seçildi. Yürütme Kurulu’nda Manisa CBÜ temsilcisi Prof. Dr. Ahmet Türk de yer aldı.

Seçimin ardından yapılan istişare görüşmelerinde; MOSB Yenilik Merkezi’nin Yürütme Kurulu’nda izleyici üye olarak yer alması hem Yürütme Kurulu’nda hem de Alt Komisyonlarda MCBÜ öğrencilerinin de temsilci olarak eklenmesi ve Sürdürülebilirlik Alt Komisyonu’nun faaliyete geçmesi kararları alındı.

Dilek ve temennilerin ardından toplu fotoğraf çekimiyle Genel Kurul sona erdi.

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