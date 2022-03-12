İşyeri önünde doğum yapan kediye sahip çıktılar Doğum yapan kedi ve yavruları Alaşehir Belediyesi ekipleri tarafından koruma altına alındı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gebe bir kedi, doğum anı gelince bir işyeri kapısının önünde doğum yaptı. Kedi, doğumu tamamladıktan sonra yavrularıyla birlikte belediye ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Beşeylül Mahallesi’nde yaşayan ve çevre esnafları tarafından 'Zilli' olarak çağrılan kedi, doğum sancılarının aniden bastırması üzerine bir kıraathanenin giriş kapısı önüne geldi. Hareketlenmeye başlayan ve yer bulamayan kedi, kapı önünde aniden doğum yapmaya başladı. Çevresinde bulunan vatandaşlara aldırmadan doğumuna devam eden kedi, tek seferde 4 yavru dünyaya getirdi. Hayvanseverler tarafından kapı kenarına karton kutuların içine alınan kedi ve yavruları, soğuktan korunmaya çalışıldı. İşyeri sahibi Umut Koç tarafından Alaşehir Belediyesi veteriner hekimlerine haber verildi.

Alaşehir Belediyesi veteriner hekimi Ali Can Uysal ve ekibi, doğum yapan anne kedi ve 4 yavrusuna sahip çıkarak koruma altına aldı. Veteriner hekim Uysal, "Kedi sıkışınca doğum yapabileceği güvenli bir yer bulamadığı için yavrularını burada doğurmak zorunda kalmış. Anne ve yavrularının sağlık durumu iyi, bundan sonra bizim himayemizde olacaklar" dedi.

İş yeri sahibi Umut Koç ise, "Yaklaşık on yıldır çevremizde yaşayan Zilli isimli kedi, bugün aniden kapı önünde doğum yapmaya başladı. Herhalde doğum yapacak güvenli bir yer bulamadı, buraya gelince de sıkışmış olmalı ki, birden doğurmaya başladı. Çevrede bulunanların bakışları arasında doğum yapan kedi doğumu tamamladıktan sonra, belediye veteriner hekimlerine haber verdik. Ekipler korumaya aldılar" diye konuştu.

Alaşehir Belediyesi tarafından bakımı üstlenen kedi ve 4 yavrusunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.